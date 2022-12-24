به گزارش خبرنگار مهر یوسف نوری در نشست اجرایی سازی تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلالاحمر گفت: از برکات گام دوم انقلاب ارتقای مشارکت اجتماعی است. جمعیت هلال احمر هم در کاهش آلام اجتماعی و هم کمک به مردم اثر گذار است.
وی با بیان اینکه اگر میخواهیم در رشد مهارتها اثر گذار باشیم باید روی آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم؛ گفت: در بلایای گذشته انسانهای زیادی بر اثر ناآشنایی اطرافیان با مهارتهای امدادی از دست میرفتند.
نوری با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است که دانشآموزان نسل امروز با نسل قبل خیلی متفاوت هستند و باید خودتنظیم گر شوند؛ گفت: وقتی از مردمی سازی صحبت میکنیم یعنی لازم است مردم خودشان تنظیم گر روابط اجتماعی خود باشند. خود راهبری و خود کنترلی اگر در میان مردم باشد؛ نشاط اجتماعی را به همراه خواهیم داشت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: یکی از شش ساحت تربیتی، ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی است. آموزش امداد و نجات لازمه رشد مهارتهای اجتماعی است. اگر این مهارتها نباشد، تفکر و اندیشه ایجاد نمیشود. اگر این مهارتها رشد نیابد مهارتهای شغلی هم رشد نمیکند.
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