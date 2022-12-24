به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول موسوی در صفحه توییتر خود نوشت: «امروز با دعوت از سرپرست سفارت افغانستان ضمن تشریح موضع سخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاههای افغانستان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت به حل مشکلات ادامه تحصیل دختران به طرق مختلف از جمله به صورت برخط و استفاده از زیرساختهای موجود در ایران اعلام کردم.»
با حضور سرپرست سفارت افغانستان در وزارت خارجه انجام شد؛
اعلام موضع ایران به افغانستان در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر
دستیار وزیر امور خارجه گفت: امروز در دیدار با سرپرست سفارت افغانستان در تهران، مواضع ایران را به مقامات افغانستان در خصوص تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاههای این کشور اعلام کردم.
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