اسکان اهالی روستاهای زلزله زده بشرویه در مدارس و مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۶ و ۵۴ دقیقه امروز زلزله‌ای ۵.۱ ریشتری در شهرستان بشرویه رخ داد.

وی با اشاره به این که در چند روز گذشته هم پس لرزه‌های بعد از زلزله قبل در این منطقه داشته‌ایم، گفت: از بنیاد برکت و هلال احمر استان تقاضای کمک کرده‌ایم و با وجود این که هوا سرد است مردمی که خانه‌های مقاوم ندارند به دلیل اضطراب در بیرون از خانه‌های خود به سر می‌برند.

فرماندار بشرویه افزود: اهالی این روستاها در مساجد و مدارس که به وسایل گرمایشی تجهیز شده‌اند، اسکان یافته‌اند.