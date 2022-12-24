ویکتور اوربان: صلح در اوکراین توسط آمریکا تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان امروز شنبه در مصاحبه با روزنامه ماگیار در سخنانی اعلام کرد که سرنوشت پایان جنگ روسیه و اوکراین از سوی آمریکا تعیین تکلیف می شود.

نخست وزیر مجارستان در این خصوص ادامه داد: اوکراین تنها تا زمانی می تواند به جنگ ادامه دهد که آمریکا با پول و سلاح از آن حمایت کند.

«ویکتور اوربان» اضافه کرد: در واقع صلح زمانی میسر خواهد شد که آمریکا از ارسال سلاح به اوکراین خودداری کند. اگر آمریکایی ها خواستار صلح باشند، صلح به دست می آید.

در همین ارتباط، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه ساعاتی یپیش در سخنانی تصریح کرد: حمایت آمریکا و اروپا از کی یف، بحران اوکراین را تا سال آینده ادامه دار خواهد کرد. با این حمایت ها به نظر می رسد که جنگ به آسانی تمام نمی شود.

لازلو کوور، سخنگوی پارلمان مجارستان چندی پیش با پرده‌برداری از اشتباه بزرگ غرب گفت که مسکو هیچ چاره‌ای جز مداخله نظامی در اوکراین نداشت.

کوور یادآور شد که جنگ اوکراین نقشه ژئوپلیتکی جهان را تغییر داده و همچنین اضافه کرد که همزمان با اعمال تحریم‌های جدید غرب علیه مسکو، سردمداران سیاسی اروپا «بنا به دلایلی، نسبت به تخریب اقتصادی و سیاسی روسیه علاقه‌مند شده و در عین حال، با «ایجاد یک پرده آهنین جدید» نسبت به جدا کردن مسکو از اتحادیه اروپا اقدام کردند.

وی همچنین با محکوم کردن عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تاکید کرد که غرب، مسکو را از «مرزهای امپریالی باستانی» عقب راند. علاوه بر این، به گفته وی، از نظر مسکو «این کار هم برای غرب کافی نبوده و آنها رفته رفته به قلمرو مرکزی روسیه نزدیک و نزدیک‌تر شدند».

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) فرمان عملیات ویژه نظامی در اوکراین را صادر کرد. با آغاز عملیات نظامی روسیه، آمریکا و اوکراین با هدف توقف پیشروی ارتش روسیه و زمین‌گیرکردن آن در خاک اوکراین و همچنین کاهش درآمدهای ارزی مسکو، ضمن ارسال مداوم انواع تسلیحات مدرن به ارتش اوکراین، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه به‌ویژه بخش صادرات محصولات نفتی و گازی وضع کردند.

از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کرده‌اند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و می‌توان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد.

اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند و اکنون نیز به علت مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ضدروسیه، شهرهای اروپایی محل تجمع معترضان علیه سیاست دولت‌های غربی در حمایت از اوکراین و ناتو هستند.