وزیر کشاورزی به گلستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی صبح جمعه نهم دی ماه در رأس هیئتی از معاونان و مدیران وزارت کشاورزی به استان گلستان سفر میکند.
دیدار و نشست با نماینده ولی فقیه در گلستان، مجمع نمایندگان استان و استاندار گلستان، بازدید از برخی پروژههای در دست احداث و جلسه با نمایندگان تشکلهای بخش کشاورزی از اهم برنامههای وزیر کشاورزی به استان گلستان است.
پروژه گلخانه شهرک صنعتی علی آباد با اعتبار بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان و پروژه آب بندان کردآباد از مهم ترین پروژههایی هستند که ساداتی نژاد در این بازدید یک روزه افتتاح و بازدید خواهد کرد.
وی شامگاه جمعه با حضور در یادواره شهدای روستای رحمت آباد شهرستان علی آبادکتول به سفر خود پایان خواهد داد.
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