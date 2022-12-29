وزیر کشاورزی به گلستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی صبح جمعه نهم دی ماه در رأس هیئتی از معاونان و مدیران وزارت کشاورزی به استان گلستان سفر می‌کند.

دیدار و نشست با نماینده ولی فقیه در گلستان، مجمع نمایندگان استان و استاندار گلستان، بازدید از برخی پروژه‌های در دست احداث و جلسه با نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی از اهم برنامه‌های وزیر کشاورزی به استان گلستان است.

پروژه گلخانه شهرک صنعتی علی آباد با اعتبار بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان و پروژه آب بندان کردآباد از مهم ترین پروژه‌هایی هستند که ساداتی نژاد در این بازدید یک روزه افتتاح و بازدید خواهد کرد.

وی شامگاه جمعه با حضور در یادواره شهدای روستای رحمت آباد شهرستان علی آبادکتول به سفر خود پایان خواهد داد.