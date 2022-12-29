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۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

در سفر یک روزه؛

وزیر کشاورزی به گلستان سفر می کند

وزیر کشاورزی به گلستان سفر می کند

گرگان- وزیر جهاد کشاورزی به منظور بازدید و بهره برداری از برخی طرح های بخش کشاورزی استان گلستان به این استان سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی صبح جمعه نهم دی ماه در رأس هیئتی از معاونان و مدیران وزارت کشاورزی به استان گلستان سفر می‌کند.

دیدار و نشست با نماینده ولی فقیه در گلستان، مجمع نمایندگان استان و استاندار گلستان، بازدید از برخی پروژه‌های در دست احداث و جلسه با نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی از اهم برنامه‌های وزیر کشاورزی به استان گلستان است.

پروژه گلخانه شهرک صنعتی علی آباد با اعتبار بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان و پروژه آب بندان کردآباد از مهم ترین پروژه‌هایی هستند که ساداتی نژاد در این بازدید یک روزه افتتاح و بازدید خواهد کرد.

وی شامگاه جمعه با حضور در یادواره شهدای روستای رحمت آباد شهرستان علی آبادکتول به سفر خود پایان خواهد داد.

کد مطلب 5667854

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