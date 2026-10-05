به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: تأمل در نظام آفرینش و نظم حاکم بر آن، انسان را به شناخت و معرفت خداوند متعال رهنمون می‌کند.

وی افزود: انسان با تأمل در آسمان و ستارگان و مشاهده نظم و عظمت حاکم بر عالم، درمی‌یابد که چنین جهان منظم و باشکوهی نمی‌تواند بدون خالق و آفریدگاری توانا و حکیم پدید آمده باشد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تفکر در نظام آفرینش و طلب مغفرت، زمینه‌ساز بهره‌مندی از رحمت الهی و هدایت انسان به سوی خداوند است.

وی ادامه داد: هر انسان عاقل با تأمل در عظمت آفرینش، نشانه‌های نظم، هدفمندی و ربوبیت الهی را مشاهده می‌کند و حضرت ابراهیم(ع) نیز با تدبر در آفرینش آسمان‌ها و زمین به حقیقت توحید رسید.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: قرآن کریم انسان را به تفکر در ملکوت آسمان‌ها و زمین دعوت کرده و مفاهیمی مانند «تبارک»، «سبحان» و «ملکوت» را برای بیان عظمت و حاکمیت مطلق خداوند بر آفرینش به کار برده است.

وی افزود: قرآن کریم با تأکید بر مالکیت و حاکمیت مطلق خداوند، انسان را به تأمل در آفرینش آسمان‌ها و نظم حاکم بر آن دعوت می‌کند و در آیه پایانی سوره یس نیز بر مالکیت خداوند بر ملکوت همه موجودات تأکید شده است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: انسان باید با عبور از ظواهر عالم و تأمل و تدبر در آیات و نشانه‌های آفرینش، به حقیقت توحید، ربوبیت و حاکمیت مطلق خداوند متعال پی برده و مسیر معرفت و بندگی الهی را دنبال کند.