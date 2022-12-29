۵۰۰ هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آسوده پیش ازظهر پنجشنبه در اختتامیه جشنواره فرهنگی و علمی زکات در فریدونکنار آگاهی بخشی و تبیین را لازمه بصیرت افزایی دانست و گفت: در جریان‌های اخیر اگر آگاه سازی درستی از سوی خواص صورت می‌گرفت شاهد برخی مسائل نبودیم.

وی با اشاره این که امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی مددجویان تسهیلات درنظر گرفته شده است، گفت: تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات جذب و فرصت‌های شغلی ایجاد شده است.

وی وجود ۸۸ هزار بیمار صعب العلاج و شمار زیادی از دانشجویان و دانش آموزان را از جمله مددجویان تحت پوشش بیان کرد و گفت: مردم در هشت ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کالا و خدمات و کمک‌های نقدی ارائه کردند.

آسوده ارزش زکات جمع آوری شده در کشور را هزار ۷۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: ۶۰ درصد این اعتبار برای مردم هزینه شده است.

وی شمار مراکز نیکوکاری را ۱۰ هزار و ۲۰۰ مرکز بیان کرد و گفت: این مراکز شش هزار میلیارد تومان جمع آوری و بین مردم هزینه کرده اند.

آسوده شماره فرزندان محسنین و ایتام را ۴۱۹ هزار نفر ذکر کرد و گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار حامی در کشور داریم و کمیته امداد وظیفه نظارت در این بخش دارد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اظهار این که پنج میلیون فقره صندوق صدقات در کشور داریم، گفت: ۳۰۰ هزار صندوق معابر و اماکن وجود دارد و امسال ۳۷۰ میلیارد تومان صدقه جمع آوری شده است.