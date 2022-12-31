ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند از امروز شنبه ۱۰ دی تا سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ برای تکمیل فرم ها و مدارک ثبت نامی زیر با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشانی سایت ثبت نامی‌https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و نسبت به اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

بازه زمانی اعلام شده برای ثبت نام تخصصی تمدید نخواهد شد و کسانی که موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نگردند، عدم ثبت نام آنها انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

شروع دوره آموزشی پذیرفته شدگان ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شده است.

ارسال هرگونه درخواست (به غیر از اسکن مدارک ثبت نامی که بایستی صرفاً از طریق سایت ثبت نام صورت گیرد) بوسیله تلفن همراه از طریق آدرس میز خدمت امکان پذیر است ونیاز به مراجعه حضوری نیست.