به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ولایی برح ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات حوزه هنری برگزار شد، در خصوص گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی و برنامه‌هایی که در دستورکار قرار گرفته است، گفت: بزرگداشت ایام دهه بصیرت و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی باید به صورت جدی، متمرکز و قوی انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز بیان کرد: این مسائل، از جمله جریاناتی است که ضرورت دارد به صورت دائم مرور شود.

ولایی برحق در بخش دیگری با اشاره به اینکه ۱۴ سرفصل و عنوان از سوی اداره تبلیغات برای بزرگداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی برنامه ریزی شده است، یادآور شد: حدود ۶ عنوان از این برنامه‌ها به منظور اضافه شدن به سبد انقلاب طراحی شده است.

وی با اشاره به نقش مهم جوانان و نسل جوان در جامعه، اظهار کرد: بحث شعرخوانی مخاطب عمومی دارد و هنرمندان جریان ساز، جامعه هدف هستند، همچنین در طرح «فرزندان حاج قاسم» دانش آموزان و دانشجویان جامعه هدف ما هستند، از طرفی دیگر سعی داشته‌ایم تمام ظرفیت‌های عمومی مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی را بکارگیری کنیم تا برنامه‌های اجرایی مردم محور باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز یادآور شد: بسیاری از برنامه‌های اعلامی پس از پایان دهه بصیرت نیز ادامه خواهد داشت، کرسی تلاوت حاج قاسم از جمله آن‌ها است که در سراسر استان انجام خواهد شد.

وی در خصوص برنامه «ملک سلیمان»، اضافه کرد: این برنامه با همکاری حوزه هنری، شب شعری در برج میلاد و با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری تهران برگزار خواهد شد، برنامه فوق در ۴ روز برگزار می‌شود که در این خصوص اطلاع رسانی دقیق‌تر خواهیم داشت.

این مقام مسؤول در بخش دیگری به تولید کلیپ، فیلم کوتاه، شعر، داستان و روایت با مضمون شهادت حاج قاسم اشاره کرد و یادآور شد: در حسینیه‌ها و مساجد بسیار از کلیپ‌ها، فیلم‌ها و تولید محتواها اکران خواهد شد. این اقدام با درخواست مسؤولین مساجد و حسینیه‌ها تسهیل می‌شود.

ولایی برحق در ادامه با بیان اینکه طرح «مطالبه انتقام سخت» نیز اجرا می‌شود، اظهار کرد: در این راستا لینکی به منظور جمع آوری امضا طراحی شده است. این اقدام بیانگر غیرت و ارادت جامعه به حاج قاسم خواهد بود که به صورت مستمر نیز در جریان است.

وی ادامه داد: با همکاری نهاد دانشگاه‌ها چند ویژه برنامه مختص حاج قاسم از جمله تبیین شخصیت حاج قاسم، خصوصیت‌ها و روایت‌ها نیز در دستورکار قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به کلید واژه «جان فدا» که به منظور استفاده در فضاهای رسانه‌ای و فضاسازی محیط سراسر کشور استفاده می‌شود، یادآور شد: «به یاد حاج قاسم» نیز هشتکی است که طراحی شده و سعی داریم در فضاسازی‌های شهری و تولید محتواهای خود از آن استفاده کنیم.

ولایی برحق با بیان اینکه دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌هایی است که در ایام انجام خواهد شد، تصریح کرد: مقرر شده است با ۱۱۰ خانواده شهید در استان بازدید کنیم، در این میان با هدف گرامیداشت یاد شهید منظور، عکس چاپ شده شهید بر روی تخت شاسی، به خانواده وی اهدا خواهد شد.

وی در ادامه از برگزاری مراسم «وداع ماندگار» ویژه شب سیزدهم دی ماه در مساجد و حسینیه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء در محلات و مناطق خبر داد و گفت: ویژه برنامه «فرزندان حاج قاسم» تحت عنوان زنگ مقاومت با همکاری آموزش و پرورش برگزار می‌شود. طی این آئین یک بسته فرهنگی به معلمین و اساتید اهدا می‌شود تا در کلاس درس خود روایت گری داشته باشند.

وی تصریح کرد: از پنج شنبه گذشته مصادف با هشتم دی ماه تجمعات و برنامه‌های این چنین آغاز شده است و تا پایان ۲۹ دی ماه ادامه خواهد داشت. با این تفاسیر بیش از ۲۰ عنوان همایش و تجمع ویژه اقشار مختلف برگزار خواهد شد.پ

مدیرکل ولایی برحق در ادامه ضمن تقدیر از اصحاب رسانه، اضافه کرد: وظیفه اصحاب رسانه در این برهه حساس بیش از گذشته است، در این زمان خواهشمندیم که در نشر اخبار مارا یاری کنید و کنجکاوانه فعالیت‌های این مجموعه فرهنگی را رصد کنید. بسیاری از اقداماتی که اجرایی می‌شود از فضاهای شعاری به دور است و با مشاهده و حضور قابل لمس بوده و محتوا را منتقل می‌کند.

قرارگاه ویژه «مکتب حاج قاسم» و «عقیله» راه‌اندازی می‌شود

ولایی برحق با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های اداره کل تبلیغات در ایام مختلف سال، تصریح کرد: یکی از ویژه برنامه‌هایی که به صورت مستمر برگزار می‌شود و پس از این ایام روی آن متمرکز خواهیم شد راه اندازی دو قرارگاه ویژه بانوان و آقایان است.

وی با بیان اینکه قرارگاه مکتب حاج قاسم ویژه برادران در رده سنی جوان و نوجوانان است، اضافه کرد: در این راستا ۱۰۰ مرکز تربیتی در حال فعالیت است؛ همچنین قرارگاه عقیله ویژه بانوان فعال خواهد بود؛ محتواهای آماده جهت آموزش به این دو قرارگاه ارائه خواهد شد و با گذشت زمان شاهد نقش آفرینی افراد فعال در این قرارگاه‌ها در عملیات‌های اجتماعی و محله محور تحت عنوان پایگاه مردمی آتش به اختیار خواهیم بود.