به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان از آغاز پذیرش دانشجو بدون آزمون در رشته‌های تحصیلی این دانشگاه خبر داد.

بر اساس اعلام این دانشگاه، مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های تحصیلی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته که پذیرش آن‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی انجام می‌شود، تا روز جمعه ۲۴ مهرماه تمدید شده است.

داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در این دانشگاه می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org، دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و پس از مطالعه شرایط و ضوابط، در صورت واجد شرایط بودن، با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ حضور داشته‌اند، به‌جز متقاضیان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرماه با مراجعه به همین سامانه، رشته‌های مورد نظر خود را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد کاشان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان با برخورداری از بیش از ۳۰۰ عضو هیأت علمی و مدرس برجسته، توانمند و مجرب، از ظرفیت‌های آموزشی منطقه به شمار می‌رود. این دانشگاه با تأکید بر بهره‌گیری از نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر کشور، امکانات آموزشی و فضای دانشگاهی خود را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد.

وجود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، مراکز تحقیقاتی، سرای نوآوری و مرکز رشد از دیگر ظرفیت‌های این واحد دانشگاهی است. بر اساس اعلام دانشگاه، بیش از ۴۰ شرکت در مرکز رشد آن مستقر هستند و دانشجویان می‌توانند متناسب با رشته تحصیلی و زمینه فعالیت خود، با این مجموعه‌ها همکاری کنند و از فرصت‌های مرتبط با فعالیت‌های فناورانه و پژوهشی بهره‌مند شوند.

امکان تحصیل هم‌زمان در دو رشته و اشتغال حین تحصیل

از جمله مزایای اعلام‌شده برای تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، امکان تحصیل هم‌زمان در دو رشته با پرداخت یک شهریه ثابت برای دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی است؛ امکانی که می‌تواند فرصت کسب دانش و مهارت در دو حوزه تحصیلی را برای دانشجویان فراهم کند.

همچنین دانشجویان می‌توانند از ظرفیت طرح «پویش» دانشگاه آزاد اسلامی برای اشتغال هم‌زمان با تحصیل از بدو ورود بهره‌مند شوند. این طرح با هدف ایجاد ارتباط میان دانشگاه و محیط کار، زمینه همکاری دانشجویان با مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم می‌کند.

شهریه و تسهیلات پرداخت

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، میانگین شهریه تحصیل از حدود ۲۰ میلیون تومان عنوان شده است. امکان پرداخت اقساطی شهریه و استفاده از تسهیلات بانک قرض‌الحسنه رسالت با بازپرداخت ۲۴ماهه و کارمزد سالانه ۲ درصد نیز از دیگر گزینه‌های اعلام‌شده برای کمک به تأمین هزینه‌های تحصیل است.

میزان نهایی شهریه با توجه به رشته تحصیلی، مقطع و تعداد واحدهای انتخابی متفاوت خواهد بود؛ ازاین‌رو، داوطلبان برای اطلاع از هزینه دقیق رشته مورد نظر و شرایط استفاده از تسهیلات، می‌توانند از مشاوره کارشناسان دانشگاه بهره بگیرند.

امکان بازدید حضوری از دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان اعلام کرده است که درهای این مجموعه به روی داوطلبان و خانواده‌های آنان باز است تا پیش از انتخاب رشته، از فضای آموزشی، امکانات و محیط دانشگاه بازدید کنند و با آگاهی بیشتری درباره ادامه تحصیل تصمیم بگیرند.

داوطلبان همچنین می‌توانند برای دریافت مشاوره حضوری درباره رشته‌های تحصیلی، شرایط پذیرش و انتخاب رشته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان مراجعه کنند.

نشانی: کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

شماره‌های تماس برای کسب اطلاعات بیشتر:

- ۰۹۱۳۷۲۹۸۶۹۹

- ۰۹۱۳۰۱۷۸۱۹۹

سامانه ثبت‌نام و انتخاب رشته: www.azmoon.org

وب‌سایت دانشگاه: Kashan.iau.ir