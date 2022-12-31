غیرت شهدا حافظ کیان ایران اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کمال موسوی ظهر شنبه در آئین تشییع و تدفین شهید گمنام در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: اندیشه والا و بالای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس به همراه ایمان و عمل به منویات امام راحل سبب شد تا جبهه‌های نبرد میدانی برای آزمون استقامت شهدایی باشد که اجازه ندادند تا حتی وجبی از خاک ایران به دست بیگانگان بیفتد.

وی شهدا را برکت و کوثر جاری برای کشور اعلام کرد و گفت: از هفته پیش که اردبیل میزبان آلاله‌های گمنام است، تمام شهرها و گوشه به گوشه این استان رنگ و بوی خدایی به خود گرفته است.

رئیس عقیدتی، سیاسی فرماندهی انتظامی اردبیل با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس سند حقانیت نظام جمهوری اسلامی و اثبات حق بودن ما در برابر باطل استکبار است، تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان هر چه توطئه داشتند از تحریم و تهدید گرفته تا ترور، در حق مردم ما روا داشتند اما مکتب و نهضت حسینی جاری در ایران اجازه نداده حتی کشور ما خم به ابرو بیاورد.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به تشییع و تدفین شهدا در جای جای استان اردبیل افزود: ما شاهد استقبال عالی و ممتاز مردم از این فرزندان بی‌وطن بودیم ولی مردم اردبیل اثبات کردند که فرزندان خود را در آغوش کشیده و ارج و قرب بالایی برای آنها قائل هستند.

وی غیرت و حمیت شهدا و رزمندگان را در هشت سال دفاع مقدس ضامن پیروزی ایران اعلام کرد و ادامه داد: عراقی‌ها با چپاول و دست‌اندازی به خاک و ناموس ایران، قصد داشتند ایران را مستعمره کشورهای استکباری کنند ما غیرت حسینی شهدا اجازه نداد تا چنین اتفاقی بیفتد و جان خود را در راه ناموس و وطن فدا کردند.

حجت‌الاسلام موسوی حضور شهدای گمنام در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: امروز شاهد تدفین این شهید در مکانی هستیم که خود ایثارگران بسیاری را در حوزه سلامت تقدیم وطن کرده است.

رئیس عقیدتی، سیاسی فرماندهی انتظامی اردبیل کار کادر درمان و نیروهای علوم پزشکی را کمتر از جهاد و شهادت ندانست و اضافه کرد: در ایام کرونا کادر درمان ثابت کردند در راه شهدا و رزمندگان قرار دارند و این فرهنگ همچنان در کشور جاری و ساری است.