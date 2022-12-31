مدارس مقطع ابتدایی شهر قم روز یکشنبه تعطیل و غیر حضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اروجی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به انباشت آلودگی هوا در شهر قم و بنا به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، کلیه مهدکودک و کودکستان‌های قم روز یکشنبه ۱۱ دی ماه تعطیل خواهند بود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم بیان داشت: فعالیت‌های آموزشی دوره اول و دوم ابتدایی مدارس در شهر قم نیز فردا یکشنبه به صورت غیر حضوری می‌باشد.

وی همچنین عنوان داشت: مدارس سایر شهرستانها و بخش‌های استان قم تغییری نخواهد داشت و به فعالیت خود همانند روزهای گذشته ادامه می‌دهند.