پوشش کشاورزی قراردادی در ۲ هزار هکتار از اراضی کهگیلویه محقق شد

حکمت الله نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نقش کشاورزی قرار دادی حمایت از کشاورز، افزایش تولید، کاهش وابستگی، رسیدن به خودکفایی و تأمین معیشت کشاورز است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کهگیلویه بیان کرد: در این طرح قریب به ۲۰ درصد هزینه بیمه محصولات کشاورزی، ۵۰ درصد هزینه کودهای پایه از جمله فسفاته و پتاسه و همچنین هزینه حمل گندم از مزرعه تا مرکز خرید به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان به کشاورز پرداخت می‌شود که بعد از برداشت بعضی از هزینه‌ها از بهای گندم کسر می‌شود.

نریمانی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید برای دومین سال در استان، افزود: سال گذشته حدود ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار جهش دیمزارها به همت ستاد اجرایی فرمان امام در شهرستان کهگیلویه اجرا و مقام اول را در استان کسب کردیم.

وی دلیل این موفقیت را انجام و اجرای طرح جهش تولید در شهرستان طبق استانداردها عنوان و خاطر نشان کرد: در این طرح، هدف استفاده از حداقل امکانات برای خاک ورزی است.

نریمانی ادامه داد: اجرای این طرح با کمک خاک ورزی و استفاده بیشتر از چیزل ها، خاک ورزها و دستگاه‌های کشت مستقیم انجام گرفت و باعث شد در سطح کشور نیز حرف برای گفتن داشته باشیم.

نریمانی از افزایش سهمیه شهرستان کهگیلویه در کشاورزی قراردادی به ۱۹ هزار هکتار خبر داد و گفت: امسال با توجه به فعالیت‌های خوب در این حوزه، سهمیه شهرستان قریب به ۳۳.۵ درصد از ۶۰ هزار هکتار اراضی در استان به شهرستان اختصاص داده شد.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه با اشاره به انعقاد و اجرای قرارداد به شکل مطلوب در مراکز و خانه‌های ترویج شهرستان، ابراز امیدواری کرد: عملکرد امسال طی سال زراعی جاری بهتر از سال گذشته خواهد بود و کاشت به نحو احسنت انجام شده است.

وی از راه اندازی پایگاه نوآوری در شهرستان خبر داد و گفت: این پایگاه با کشت ارقام مختلف در روستای «بوا» انجام شده تا با شرایط آب و هوایی آدابته و سازگار شود و در سال آتی این گونه بذور را در سطح شهرستان ترویج دهیم.

نریمانی ابراز داشت: ستاد اجرایی فرمان امام و همچنین بسیج و سپاه در بحث برگزاری کلاس‌ها، همکاران جهاد کشاورزی را مورد حمایت قرار می‌دهند.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه با بیان مزایایی که در قالب طرح جهش دیم زارها به کشاورزان ارائه می‌شود، گفت: با هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام به کشاورزان حوزه تابعه قریب به ۷۵ تا ۱۰۰ هزار تومان در هر هکتار نسبت به بیمه محصولات کشاورزی به کشاورز کمک می‌شود.

نرمیانی همچنین از در اختیار قرار دادن کودهای بذر مال در زمینه فسفاته و پتاسه به کشاورزان خبر داد و گفت: این کودها با افزایش بهره وری و عملکرد محصولات، تقریباً جایگزینی برای کودهای پایه است که در هنگام کشت با بذر بصورت بذر مال استفاده می‌شوند.

وی گفت: کودهای «NPK» فسفر و پتاس و ازت بصورت محلول در مرحله پنجه زنی و ابتدای ساقه روی بصورت محلول انجام می‌گیرد و این محلول بصورت رایگان در اختیار کشاورزان انجام می‌گیرد.

نریمانی نظارت‌های مکرر کارشناسان در کنترل آفات را ضروری خواند و افزود: به همت ستاد اجرایی فرمان امام، دو دستگاه خودرو از ابتدای سال زراعی جاری تا هنگام برداشت در اختیار جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این دو خودرو در اختیار خانه ترویج سوق و خانه ترویج دهدشت قرار داده شده تا راهنمایی‌ها و مشاوره رایگان توسط کارشناسان نیاز بصورت مداوم به کشاورزان ارائه دهند.

نریمانی با ابراز امیدواری در به حداقل رساندن مشکلات کشاورزان گفت: تلاش می‌شود تا آ خرین سطح زیر کشت از سطوح آبی گندم در سال جاری را تحت عنوان کشاورزی قراردادی به انجام برسانیم.