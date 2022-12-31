به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "محمدرضا بختیاری" در نشست خبری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تأسیسات آبفا افزود: با وجودی که ۱۰ روز از آغاز فصل زمستان گذشته، تا این لحظه برخلاف سایر نقاط کشور، میزان بارش‌ها در تهران مناسب نبوده و این امر تقریباً در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است.

بختیاری گفت: حجم آب سدهای تهران ۲۳۸ میلیون متر مکعب است در حالی که نسبت به پارسال که ۳۴۵ میلیون مترمکعب بود حدود ۷۷ میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ این رقم در شرایط نرمال باید به ۵۹۰ میلیون مترمکعب برسد.

به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران در این استان سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌شود که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن در شهر تهران و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سایر شهرهای این استان مصرف می‌شود.

وی در خصوص شیوه برخورد با مشترکان بد مصرف تهرانی گفت: به مشترکان بد مصرف طی سه مرحله اخطار داده می‌شود و در صورتی که تغییری در رفتار مصرف حاصل نشود، آب انشعاب آنها به صورت موقت قطع می‌شود و تا سه برابر مبلغ قبض آب، جریمه خواهند شد.

بختیاری افزود: افزایش تعرفه مشترکان بد مصرف امسال به صورت پلکانی اعمال شده است با این وجود در تهران هیچ قبضی بالاتر از رقم ۸۰۰ هزار تومان صادر نشده است.

وی درباره هزینه تولید هر مترمکعب آب گفت: این رقم در سال گذشته در شهر تهران ۵,۰۰۰ تومان بوده است در حالی که تنها ۲,۷۰۰ تومان آن از مشترک دریافت می‌شود، یعنی هر مشترک حدود نیمی از قیمت تمام‌شده آب را می‌پردازد؛ البته این رقم برای مشترکان بد مصرف تا ۱۲ هزار تومان هم بوده است.