تاکید سران قوا بر ضرورت تقویت ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم

به گزارش خبرگزاری مهر، سران سه قوه در نشست بعد از ظهر امروز شنبه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و موضوعات کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای برگزار شد، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور گزارشی از پیشرفت‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و پیشران‌های اقتصادی ارائه کرد و رؤسای قوای سه‌گانه بر ضرورت تقویت ثبات اقتصادی، ادامه کاهش نرخ تورم و توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری تاکید کردند.