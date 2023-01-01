دشمن همیشه به دنبال ایجاد انشقاق و جدایی در بین ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در همایش «بصیرت سلیمانی» که شنبه شب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهار کرد: دهه بصیرت از نهم تا نوزدهم دی ماه است اما برای مردم روز هفتم دی نیز که روز شهادت کودکان قزوینی به دست رژیم سفاک پهلوی است روز مهمی محسوب می‌شود.

وی با تشریح لزوم آگاهی به موضوعات و مسائل روز ادامه داد: مفهوم حقیقی بصیرت این است که روز حادثه بیدار باشیم تا اتفاق نامبارک نیافتد و ما شاهد بودیم که درک حقیقت بصیرت در فتنه‌ها چقدر نجات بخش بود.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) با بیان اینکه ماجرای ۱۳۸۸ دعوای انتخابات نبود، بلکه توطئه دشمن بود برای اینکه مردم به جای کنار هم بودن، در مقابل هم به‌ایستند، بیان کرد: انشقاق، جدایی مردم ما از همدیگر و ایستادن در برابر هم خواسته دشمنان از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در آستانه سومین سال ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران همراهش به تشریح بخشی از شخصیت شهید پرداخت و ادامه داد: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مردمی‌ترین فرمانده جنگ بود و به مردم عشق می‌ورزید.

این مسئول ادامه داد: شهید سلیمانی در راهبردی‌ترین مسائل منطقه حضور داشت و بنایش با مردم بود و در سوریه مردم را به صحنه آورد و سازماندهی کرد و باعث شد مردم خیانتکاران را بیرون کرده و به کشور خود ثبات دهند.

رفیعی در پایان یادآور شد: کسی با شخص حاج قاسم سلیمانی دشمن نبود، بلکه با راه او دشمن بودند و این راه ادامه دارد، پس دشمن نیز از فتنه گری دست بر نخواهد داشت.