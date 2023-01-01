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۱۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵

رئیس اداره ایمنی استان بوشهر خبر داد؛

۳ صیاد تنگستانی از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند

۳ صیاد تنگستانی از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند

بوشهر - رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: ۳ صیاد تنگستانی از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خسروی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال اعلام گزارشی به مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی بوشهر، مبنی بر نقص فنی و از کار افتادن موتور و احتمال غرق هماهنگی لازم به عمل آمد و ناجی ۱۸ و یک فروند قایق محلی از عامری به منطقه اعزام شدند.

وی بیان کرد: ناجی ۱۸ پس از رسیدن به موقعیت اعلام کرد ۲ نفر از سرنشینان توسط شناور ناجی و یکی از سرنشینان به همراه قایق مضطر توسط قایق محلی امدادرسان به سمت بندر عامری در حال انتقال هستند.

خسروی افزود: پس از آن قایق مضطر به همراه سرنشینان سالم به اسکله عامری رسانده شد و در همین ساعت نیز شناورهای اعزامی در اسکله عامری پهلو گرفتند.

کد مطلب 5670219

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