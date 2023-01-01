۳ صیاد تنگستانی از غرق شدن در خلیج فارس نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خسروی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال اعلام گزارشی به مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی بوشهر، مبنی بر نقص فنی و از کار افتادن موتور و احتمال غرق هماهنگی لازم به عمل آمد و ناجی ۱۸ و یک فروند قایق محلی از عامری به منطقه اعزام شدند.

وی بیان کرد: ناجی ۱۸ پس از رسیدن به موقعیت اعلام کرد ۲ نفر از سرنشینان توسط شناور ناجی و یکی از سرنشینان به همراه قایق مضطر توسط قایق محلی امدادرسان به سمت بندر عامری در حال انتقال هستند.

خسروی افزود: پس از آن قایق مضطر به همراه سرنشینان سالم به اسکله عامری رسانده شد و در همین ساعت نیز شناورهای اعزامی در اسکله عامری پهلو گرفتند.