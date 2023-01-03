به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، محمد همت سرپرست ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیطزیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری از نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران بازدید کرد. در این بازدیدها موضوعاتی چون «استفاده از محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان در این صنایع»، «بهرهگیری از توانمندی داخلی و دستاورهای شرکتهای فعال در پروژههای جاری شرکت آب و فاضلاب با حمایت ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیط زیست» مورد بررسی قرار گرفت.
این بازدیدها با هدف برقراری ارتباط مستقیم با متخصصان داخلی و بازدید از محصولات شرکتهای دانشبنیان در حوزه تجهیزات آبی، آبشیرینکنها، محصولات آزمایشگاهی و غیره انجام شد و سرپرست ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیطزیست جلسات مشترکی با بیش از ۱۵ شرکت دانش بنیان در محل غرفه هایشان داشت.
در این جلسات بر سیاستهای کلی ستاد در هماهنگی با وزارت نیرو برای سال آینده مانند «توسعه دانش طراحی و ساخت آبشیرینکنها، بومیسازی مواد مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی صنعت آب و فاضلاب کشور و توسعه فناوریهای مرتبط با اقلیم در هماهنگی با وزارت نیرو، اشاره شد تا شرکتها برای اقدامات آتی خود با توجه به نیازهای کشور برنامهریزی کنند.
نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که سالانه با حضور جمعی از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت آب و فاضلاب برپا میشود؛ فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوریهای آتی خود را جهتدهی کنند.
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