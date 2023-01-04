روزهای سخت و شلوغ تیم ملی کشتی فرنگی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییر و تحولات مدیریتی در رأس امور تیم ملی کشتی فرنگی و جایگزینی حسن رنگرز به جای محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی، این تیم با عملکرد خوبی در میادین مختلف همراه شد. همچنین تاکید حسن رنگرز و همکارانش در کادر فنی بر رعایت دقیق و عادلانه چرخه انتخابی نویدبخش آن بود که فرنگی کاران مدعی می‌توانند بدون هیچ دغدغه و تردیدی برای آینده‌ای روشن مهیا شوند.

البته کشتی فرنگی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی روزهای سخت و رویدادهای مهمی را پیش رو دارد که نیازمند برنامه ریزی دقیق کادر فنی و تلاش بیشتر مدعیان دوبنده تیم ملی است.

در همین راستا علی محمدی مدیر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با تشریح برنامه‌های این تیم در سال جدید میلادی به خبرنگار مهر گفت: بی تردید سال سخت و پر ترافیکی را پیش روی داریم. به عنوان مثال در هفته‌های آتی و پیش از پایان سالجاری باید در تورنمنت رنکینگ‌دار اتحادیه کشتی در کرواسی شرکت کنیم که این مسابقات تنها رویداد امسال برای ماست.

وی افزود: سال آینده، سال بسیار مهم و پر رویدادی برای کشتی ماست و تورنمنت‌های مختلف و زیادی پیش روی ما قرار دارد. ضمن اینکه تیم ملی کشتی فرنگی در فروردین سال آینده باید در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور یابد و سپس مسابقات آسیایی هم در راه است. همچنین برای تورنمنت‌های مختلف و پر تعداد هم در نظر داریم در سال آینده کشتی گیران را به نحوی تقسیم کنیم تا تمامی بچه‌ها بتوانند خودشان را در آمادگی خوبی نگه دارند و فرصت تجهیز و تجربه اندوزی در میادین بین المللی را داشته باشند.

محمدی به رقابتهای جهانی ۲۰۲۳ صربستان به عنوان یکی از مهمترین مسابقات سال آینده اشاره کرد و گفت: مسابقات جهانی سال آینده در شهر بلگراد برگزار خواهد شد که در واقع میدانی برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز محسوب می‌شود. البته بعد از این رویداد باید خودمان را مهیای مسابقات جام جهانی کنیم که به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. طبیعتاً با توجه به میزبان بودن کشورمان، باید بهترین و آماده‌ترین تیم را در این مسابقات به میدان بفرستیم تا به هدف و نتیجه مورد نظرمان دست یابیم.

مدیرفنی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان خاطر نشان کرد: الگوی جدیدی را در اجرای عادلانه و دقیق چرخه انتخابی در نظر داریم که امیدوارم بتوانیم به خوبی آن‌را به عملی کنیم. باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که پتانسیل تیم ملی همین کشتی‌گیرانی هستند که ما در اختیار داریم و باید به بهترین شکل مورد حمایت قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های تیم ملی کشتی فرنگی در حالی از سوی مدیر فنی این تیم تشریح شد که نخستین اردوی شاگردان حسن رنگرز طی روزهای ۲۰ تا ۳۰ دی ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.