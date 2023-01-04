به گزارش خبرنگار مهر، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در حالی روز گذشته تشکیل جلسه داد که یکی از مباحث این جلسه، انتخاب و بررسی گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال ایران بوده است. روز گذشته احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال خبر دقیقی در این مورد اعلام نکرد و تنها گفت که مدیران فدراسیون در حال گفتگو با یکدیگر و بررسی شرایط هستند.

پیش از این گفته می‌شد امیر قلعه نویی و فرهاد مجیدی دو گزینه داخلی مدنظر فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی به جای کی روش هستند. حتی بعضی از رسانه‌ها شانس امیر قلعه نویی را بیشتر هم می‌دانستند اما به فاصله کمتر از یک روز از تشکیل جلسه هیأت رئیسه فدراسیون، روزنامه الخلیج امارات از مجیدی به عنوان جدی ترین گزینه سرمربیگری ایران نام برد.

در خبر این روزنامه آمده است: «فرهاد مجیدی سرمربی اتحاد کلبا به قوی‌ترین کاندیدای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران تبدیل شده است. الخلیج ورزشی مطلع شد که فدراسیون فوتبال ایران به مجیدی دستور داد تا تیم ملی ایران را پس از خداحافظی از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را تمرین دهد. مجیدی پس از هدایت استقلال تهران به عنوان قهرمانی لیگ ایران و کسب آمار خاص، نام خود را محکم در دنیای مربیگری تحمیل کرد. سپس در اولین حضورش در لیگ امارات شروع بسیار خوبی هم با اتحاد کلباء در لیگ امارات داشت هرچند که تیم او در دیدارهای اخیر افت کرده است و متحمل سه شکست پیاپی شده است.»