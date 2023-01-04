پویش مادر مهربان برگزار می شود/کمک به زندانیان زن جرائم غیر عمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان تهران، منوچهر رحمانی مدیر نمایندگی ستاد استان از برگزاری پویش مادر مهربان در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) خبرداد و گفت: به دنبال این هستیم که با کمک خیرین و مردم نیکوکار زمینه آزادی ۵ زندانی زن واجد شرایط استان تهران را در ایام منتهی به ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر فراهم کنیم.

رحمانی افزود: با مذاکرات صورت گرفته با شکات این زندانیان، بخشی از بدهی بخشیده شده و ما بقی به کمک خیرین و به همت مردم تأمین شود.

وی با اشاره به تعداد زندانیان زن جرایم غیر عمد استان تهران، گفت: ۷۸ زندانی جرایم مالی در زندان زنان شهرری در حال تحمل کیفر هستند که از این تعدد تنها ۵ زن زندانی واجد شرایط دریافت کمک‌های ستاد دیه هستند و بنا داریم در دهه منتهی به ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) این تعداد زندانی را آزاد کنیم تا این زنان در آستانه روز مادر به آغوش گرم خانواده بازگردند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران در خصوص راه‌های ارتباطی برای کمک به زندانیان جرایم غیر عمد گفت:.خیرین محترم می‌توانند با مراجعه به دفتر ستاد دیه استان تهران و یا تماس با واحد مشارکت‌های مردمی این نمایندگی به شماره ۸۸۸۶۲۰۲۷ و یا واریز به شماره کارت ستاد دیه (۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶) کمک‌های خود را جهت آزادی این دسته از زندانیان نیازمند به حساب ستاد دیه استان واریز کنند.