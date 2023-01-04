علامه مصباح یزدی الگویی بی بدیل برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رهنمایی عصر چهارشنبه در همایش بزرگداشت شخصیت عمار انقلاب اظهار کرد: شخصیت علامه مصباح یزدی از دوران کودکی دارای معصومیت خاصی بود و وقتی زندگینامه ایشان را مرور می‌کنیم عصمت فوق‌العاده در رفتار و منش او ملاحظه می‌کنیم.

عضو هیئت علمی و دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: تربیت خانوادگی فوق العاده داشته و استادانی مانند حضرت امام (ره) و آیت الله بهجت ایشان را پرورش داد و این درس‌ها و آموزه‌ها عامل ایجاد تحولات بزرگی در شخصیت ایشان شد.

وی گفت: هر سال که می‌گذرد بیشتر از سال گذشته جنبه‌های مختلف شخصیت بزرگ این عالم در دنیا شناخته می‌شود و ما امسال بیشتر از سال گذشته این شخصیت را می‌شناسیم.

شاگرد آیت الله مصباح یزدی تصریح کرد: دشمن بداند آیت الله مصباح بعد از زمان حیاتش هم بسیار موثر خواهد بود و این شخصیت بزرگ همواره اثرگذار است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: شخصیت مصباح یزدی از دوران کودکی ذوب در خدا و اولیای الهی بود و نام خدا از زبان ایشان هرگز قطع نمی‌شد.

وی تصریح کرد: مصباح یزدی همواره بر رضایت‌مندی خدا، حضرت ولی عصر و رهبر انقلاب تلاش می‌کرد، به معنای واقعی کلمه جانفدا بود و جز نام خدا و امام زمان همواره در کلام ایشان جاری بود.

رهنمایی گفت: مردم سخنان مصباح را در تلفن‌های خود بارگذاری کنند تا همگان استفاده کند زیرا کلام او هدایتگر دیگران بود.