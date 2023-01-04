  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

استاد حوزه و دانشگاه؛

علامه مصباح یزدی الگویی بی بدیل برای جامعه است

علامه مصباح یزدی الگویی بی بدیل برای جامعه است

گرگان- استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که علامه مصباح الگویی بی بدیل برای جامعه است، گفت: همان طور که شخصیت حاج قاسم مرد میدان رزم بود علامه مصباح یزدی هم مرد میدان جهاد تبیین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رهنمایی عصر چهارشنبه در همایش بزرگداشت شخصیت عمار انقلاب اظهار کرد: شخصیت علامه مصباح یزدی از دوران کودکی دارای معصومیت خاصی بود و وقتی زندگینامه ایشان را مرور می‌کنیم عصمت فوق‌العاده در رفتار و منش او ملاحظه می‌کنیم.

عضو هیئت علمی و دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: تربیت خانوادگی فوق العاده داشته و استادانی مانند حضرت امام (ره) و آیت الله بهجت ایشان را پرورش داد و این درس‌ها و آموزه‌ها عامل ایجاد تحولات بزرگی در شخصیت ایشان شد.

وی گفت: هر سال که می‌گذرد بیشتر از سال گذشته جنبه‌های مختلف شخصیت بزرگ این عالم در دنیا شناخته می‌شود و ما امسال بیشتر از سال گذشته این شخصیت را می‌شناسیم.

شاگرد آیت الله مصباح یزدی تصریح کرد: دشمن بداند آیت الله مصباح بعد از زمان حیاتش هم بسیار موثر خواهد بود و این شخصیت بزرگ همواره اثرگذار است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: شخصیت مصباح یزدی از دوران کودکی ذوب در خدا و اولیای الهی بود و نام خدا از زبان ایشان هرگز قطع نمی‌شد.

وی تصریح کرد: مصباح یزدی همواره بر رضایت‌مندی خدا، حضرت ولی عصر و رهبر انقلاب تلاش می‌کرد، به معنای واقعی کلمه جانفدا بود و جز نام خدا و امام زمان همواره در کلام ایشان جاری بود.

رهنمایی گفت: مردم سخنان مصباح را در تلفن‌های خود بارگذاری کنند تا همگان استفاده کند زیرا کلام او هدایتگر دیگران بود.

کد مطلب 5673826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها