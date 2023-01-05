سالانه باید ۵ هزار روستا به سند توسعه اشتغالزایی مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید بکایی ظهر پنجشنبه در آئین آغاز طرح تحول روستایی خراسان رضوی اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه هر سال باید پنج هزار روستا به سند توسعه اشتغالزایی و اقتصادی مجهز شوند و سند توسعه اشتغالزایی و اقتصادی نیز در روستاها اجرایی شود.

جانشین قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا افزود: در بسیاری از روستاها ظرفیت‌های عظیمی وجود دارد که باید به تولید تبدیل شود و شکاف تولید نیز در روستاها باید از بین برود.

وی گفت: فرهنگ روستا باید تقویت شود، فرهنگ روستایی لنگرگاه فرهنگ کشور است و ریشه در تاریخ دارد و باید به آن توجه شود.

بکایی گفت: روستاها جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارند و به عنوان لنگرگاه اقتصادی و فرهنگی باید در این حوزه طلایه‌دار باشند.

جانشین قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا افزود: با وجود سرمایه‌گذاری های انجام شده در حوزه روستا، در توسعه و پیشرفت همه جانبه روستا موفقیت چندانی نداشته ایم و اکنون روستا تنها محل سکنی تلقی شده و در تمام طرح‌ها به عنوان منطقه مسکونی دیده شده است.

وی اضافه کرد: روستا واحدی اجتماعی است که با استعدادهای طبیعی خود پیوند خورده است و اگر به این استعدادهای طبیعی بی‌توجهی شود، در توسعه روستایی همچنان دچار مشکل خواهیم بود.

بکایی تاکید کرد: تمام طرح‌های روستایی باید سکونت و تولید را با هم ببیند و به ماهیت تولیدی روستا در طرح‌ها توجه ویژه شود.

جانشین قرارگاه پیشرفت همه‌جانبه روستا گفت: بزرگترین مشکل کنونی روستاها این است که مدیریت جامعی در حوزه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی وجود ندارد.

وی افزود: طبق قانون مصوب سال ۷۷، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و خودکفا باید مسؤولیت جامعی در موضوعات روستا داشته باشد، اما این امر اتفاق نیفتاده است.

بکایی تاکید کرد: باید آسیب‌شناسی شود که چرا به رغم اینکه قانونگذار روستا را اینگونه دیده و ۴۷ وظیفه برای دهیار تعریف شده، این قانون در عمل ثمری نداشته است و دهیار را تنها در بعد عمرانی می‌شناسیم.

جانشین قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا افزود: باید گفت که دهیار در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و علت این مساله باید بررسی شود.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم به روستا توجه ویژه ای شده و در سفرهای استانی همواره رسیدگی به روستاها مورد تاکید است.

بکایی افزود: از این رو در دولت، قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا و وسعت بخشی به حضور مردم در تشکیلات رسمی دولت شکل گرفته است.

جانشین قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا گفت: به قدری مشکلات ناشی از عدم رسیدگی به حوزه تولید و فرهنگ روستاها در سال‌های اخیر زیاد شده است که بدون حضور همه جانبه مردم، رسیدگی به آنها امکانپذیر نیست.