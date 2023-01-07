اختصاص زمین هزار هکتاری «لیل آباد» برای نهضت ملی مسکن در زنجان

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمین هزار هکتاری لیل آباد به صورت رایگان در اختیار مردم برای نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: همچنین در شهرستان قیدار شهرک ۹۰۰ هکتاری ایجاد خواهد شد تا مشکل مسکن مردم حل شود.
وی به زمینهایی که سازمان بنیاد مستضعفان در اختیار داشته و همراهی در خصوص واگذاری این زمینها میتواند دولت را در تحقق اهداف طرحهای حمایتی مسکن یاری دهد اشاره کرد و بیان داشت: در همین راستا هفته آینده پیشپرداخت ۷۷ میلیارد تومانی برای زمینی که در اختیار بنیاد مستضعفان بوده و در نقطه مناسبی به لحاظ سکونتی قرار دارد، مصوب خواهیم کرد.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: قیمت کل زمین مذکور ۲۷۰ میلیارد تومان است و انتظار داریم حدود ۲۵ درصد تخفیف در این خصوص داده شود و مابقی پول زمین نیز خردادماه سال آینده پرداخت خواهد شد.
رضایی تاکید کرد: در شهرستانهای ابهر و خرمدره به لحاظ زمین دولتی محدودیتهایی داریم اما با این وجود چند نقطه برای خرید یا توافق دنبال میکنیم.
وی افزود: بنیاد مستضعفان همچنین دارای زمینی است که بنا شده است با سه درصد تخفیف در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دهد.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، بیان داشت: حدود ۵۰۰۰ نفر از متقاضیان مسکن در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی هستند و در این میان انتظار داریم در خصوص قیمت زمین به توافقاتی برسیم و تخفیفهایی نیز شامل شود که اولویت ما در این خصوص تهاتر است و میتوانیم زمین مرغوب در زنجان واگذار کنیم.
رضایی گفت: دولت تلاش دارد تا با جدیت به طرحهای حمایتی خود در حوزه مسکن جامه عمل بپوشاند و معتقدیم برای پیشبرد اهداف در این حوزه، باید شاهد اعمال برخی تخفیفات و همراهیها نیز باشیم و این همراهی میتواند متقاضیان را در دستیابی به مسکن و تحقق آرزوی خانهدار شدن یاری دهد.
وی یاد آورشد: معتقدیم طرحهای حمایتی مسکن دولت باید از قاعده پرداخت ۷.۸ درصد بیمه، ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده و یک درصد حقالثبت مستثنی شود.
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