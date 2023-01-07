اوضاع متشنج در کوزوو همزمان با تعطیلات سال نو میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، منابع محلی در آلبانی از ادامه درگیری‌ها در کوزوو خبر می‌دهند و گزارش شده است که یک آلبانیایی دو صرب را در جنوب کوزوو از جمله یک کودک خردسال، با اسلحه گرم در جشن‌های شب کریسمس ارتدکس زخمی کرد.

بر اساس این گزارش، یک پسر ۱۱ ساله و یک جوان ۲۱ ساله در خودروی عبوری خود مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و پس از زخمی شدن به بیمارستان منتقل یافتند.

«پتار پتکوویچ»، مدیر دفتر «کوزوو و متوهیا»، این تیراندازی را تلاش برای قتل غیرنظامیان عنوان کرد و از دولت کوزوو خواستار رسیدگی به آن شد.

شرایط در کوزوو همچنان متشنج است. صرب‌های ساکن شمال کوزوو دهم دسامبر ۲۰۲۲(۲۹ آذر ۱۴۰۱) در اعتراض به بازداشت چند پلیس صرب توسط مقامات کوزوو با ادعای جنایت جنگی و تروریسم مربوط به جنگ سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، شروع به ایجاد موانع در خیابان‌ها و معابر اصلی کردند و از آن زمان این اعتراضات منجر به چند دور درگیری میان صرب‌ها و نیروهای پلیس کوزوو شده است.

صربستان و کوزوو در سال ۲۰۱۳ با میانجی‌گری توافقی را برای عادی‌سازی روابط امضا کردند اما مذاکرات خیلی زود به بن‌بست خورد.

حدود ۵۰ هزار صرب در بخش شمالی کوزوو ساکن بوده و از به رسمیت شناختن دولت پریشتینا خودداری کرده و بلگراد را پایتخت خود می‌دانند.

پیش از این نیز، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت آمریکا از تلاش بروکسل و واشنگتن برای کاهش تنش‌های میان کوزوو و صربستان خبر داده بودند. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت آمریکا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اتحادیه اروپا و ایالات متحده با «الکساندر ووچیچ» رئیس‌جمهور صربستان و «آلبین کورتی» نخست‌وزیر کوزوو به منظور دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیزدر جهت رفع تنش‌های هفته‌های اخیر در مرزها دو کشور، کار می‌کنند. در بیانیه مشترک سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت آمریکا آمده است که همکاری با سران دو کشور به منظور کاهش تنش‌ها و توافق بر سر راه حلی در راستای ثبات، امنیت و رفاه هر دو طرف صورت می‌گیرد.