به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه دوستی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۳ و رئیس فرهنگسرای امید از برگزاری ویژه برنامه «پیرنگی‌ها» ویژه نوجوانان خبر داد و گفت: در این برنامه قصد داریم جمعه‌های متفاوتی را برای نوجوانان رقم زده و اوقات فراغت آنان را به شیوه‌ای مناسب پر کنیم. در این ویژه برنامه، نوجوانان همراه با خانواده، اوقات فراغت روز جمعه خود را در محیطی پرنشاط با سرگرمی‌های جذاب و آموزشی پر می‌کنند.

وی افزود: این برنامه با شعار «جمعه‌ها به نام نوجوانان و خانواده» در فرهنگسرای امید به صورت هفتگی برگزار شده و تلاش دارد یک روز متفاوت را برای نوجوانان عزیز رقم بزند.

دوستی درباره دلیل برگزاری این مراسم گفت: فرهنگسرای امید بر اساس مأموریت کاری و مسئولیت محوله خود در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تمرکز ویژه‌ای بر نوجوانان داشته و تلاش دارد برنامه‌هایی مناسب این رده سنی را برای آنان تدارک ببیند. بدون شک یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که می‌توان برای این رده سنی تدارک دید، پر کردن اوقات فراغت آنان با سرگرمی‌های مفید و آموزنده است. «پیرنگی‌ها» قدمی در همین راستا است.

دوستی ضمن تشریح جزئیات این برنامه گفت: به صورت کلی، ۶ برنامه اساسی برای نوجوانان تدارک دیده شده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «دوستی با کتاب»، «نمایش فیلم»، «آموزش مهارت‌های رسانه‌ای»، «بازی‌های چندگانه ویژه دختران»، «بازی‌های میدانی ویژه پسران» و «فعالیت‌های هنری در نگارخانه» اشاره کرد.

رئیس فرهنگسرای امید درباره برنامه دوستی با کتاب توضیح داد و گفت: این برنامه توسط کتابخانه فرهنگسرای امید و به منظور علاقمند کردن و ایجاد انگیزه مطالعه در نوجوانان برگزار می‌شود. بر این اساس، فضای کتابخانه در اختیار نوجوانان قرار گرفته تا به صورت عملی در کنار یک کارشناس کتابداری، با مهارت‌های لازم برای یک کتابدار آشنا شوند.

وی افزود: از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی که در این برنامه صورت می‌گیرد، می‌توان به آشنایی با انواع رده‌بندی کتاب‌ها، آشنایی با نرم‌افزارهای کتابداری، معرفی انواع شیوه جستجوی کتاب، آموزش نرم افزار امانت و بازگشت کتاب، آموزش فهرست‌نویسی، آشنایی با ناشران کتاب و غیره اشاره کرد.

رئیس فرهنگسرای امید درباره نمایش فیلم برای نوجوانان توضیح داد و گفت: در این بخش، نوجوانان به تماشای فیلم‌هایی می‌پردازند که مناسب این رده سنی و دغدغه‌های آنان است. همچنین جلسه نقد و بررسی آن نیز با حضور نوجوانان برگزار می‌شود.

دوستی با اشاره به آموزش مهارت‌های رسانه‌ای که در قالب برنامه «جمعه‌های پیرنگی» ویژه نوجوانان برگزار می‌شود، افزود: در این بخش نوجوانان بامهارت‌های خبرنویسی، عکاسی، مصاحبه و گزارش نویسی آشنا می‌شوند. این بخش فضای عملی داشته و نوجوانان در فضایی کارگاهی این مهارت‌ها را یاد می‌گیرند. عکاسی از «جمعه‌های پیرنگی»، خبر و گزارش‌نویسی در خصوص این برنامه و مهارت‌های روابط عمومی از جمله سرگرمی‌ها و آموزش‌های جذاب برای نوجوانان است که ضمن پر کردن اوقات فراغت آنها فرصت مناسبی را پیش روی آنان قرار داده تا با توانایی‌ها خود بیشتر آشنا شوند و مشاغل و حرفه‌های مرتبط را بشناسند.

وی درباره موضوعاتی که در این بخش به نوجوانان آموزش داده می‌شود، گفت: مهارت‌های نویسندگی خبری، آشنایی با ارکان خبر، گزارش‌نویسی، ثبت وقایع زنده با استفاده از دوربین موبایل، انتخاب زاویه عکس، آموزش طراحی پوستر، بروشور، بنر و… از جمله مهارت‌هایی است که در این بخش به نوجوانان آموزش داده می‌شود.

دوستی درباره فعالیت‌های ورزشی «جمعه‌های پیرنگی» افزود: در این ویژه برنامه فعالیت‌های ورزشی هم مورد توجه قرار گرفته است و نوجوانان می‌توانند برای ساعاتی به فعالیت و مسابقات ورزشی جذاب بپردازند. براین اساس، بازی‌های چندگانه ویژه دختران در باشگاه ورزشی و بازی‌های میدانی ویژه پسران در محوطه پارک خیام مجاور فرهنگسرا برگزار می‌شود. فعالیت‌های ورزشی نظیر فوتبال دستی، ایرهاکی، گل کوچیک، طناب کشی، حلقه و … در این بخش طراحی شده است.

رئیس فرهنگسرای امید درباره فعالیت نگارخانه فرهنگسرای امید نیز گفت: در این بخش فعالیت‌های هنری را دنبال می‌کنیم. در این بخش، آموزش و سرگرمی‌های هنری اعم از رشته‌های تجسمی، نقاشی، خوشنویسی و… انجام می‌شود. در پایان فصل نیز نمایشگاهی از آثار هنری نوجوانان برگزار می‌شود.

وی درباره ساعات برگزاری این برنامه افزود: پیرنگی‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۷ جمعه‌های هر هفته برگزار شده و ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۶ سال است. نخستین اجرای این برنامه جمعه این هفته ۱۶ دی ماه است.