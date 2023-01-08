نیاز ناشنوایان به راهنمای گردشگری مسلط به زبان اشاره

حامد عابدین زاده مدیرعامل شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بزرگترین مشکل ناشنوایان در صنعت گردشگری نبود مترجم زبان اشاره ایرانی است وقتی تور گردشگری برگزار می‌شود و راهنمای گردشگری صحبت می‌کند، همراهشان مترجم زبان اشاره ندارند.

وی گفت: متأسفانه کسانی که به زبان اشاره تسلط داشته باشند و در عین حال بتوانند راهنمای گردشگری هم باشند نداریم. از طرفی باید حمایت مالی برای آموزش این افراد وجود داشته باشد ولی چنین چیزی در بودجه‌ها نیز تعریف نشده است و حق و حقوقی نیز برای مترجمان زبان اشاره وجود ندارد.

عابدین زاده بیان کرد: اگر کنار آثار تاریخی بارکدی وجود داشته باشد ناشنوا می‌تواند آن را اسکن کرده و اطلاعات هر اثر را بخواند. ناشنوایان از این حق دسترس پذیری محروم شده اند. درباره این موضوع چندین بار مکاتبه کرده ایم اما کسی پاسخگو نبوده است.

وی گفت: زبان اول ناشنوا اشاره است زبان فارسی زبان دوم‌آنهاست. صحبت با زبان اول برای آنها آسان‌تر است. حتی لهجه‌ها برای افراد ناشنوا باید ترجمه شود.

عابدین زاده گفت: زبان فارسی برای ناشنوایان پیچیده است. انجمن تلاش کرده که ر اهنما تربیت کند اما چون هزینه‌ها سنگین است از آن استقبال نمی‌شود. دولت هم حمایت نمی‌کند ما هم از خیرین بیشتر کمک می‌گیریم.