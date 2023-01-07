اهانت به خورشید ولایت خاک پاشی برآفتاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار کاریکاتور توهین آمیز نشریه شارلی ابدو فرانسه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیهای به شرح ذیل صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
غرب و رژیمهای سکولار گرچه در مقام ادعا، شعار حقوق بشر و آزادی سر میدهند؛ اما در حقیقت این دو ارزش و شعار را به اسارت در آوردهاند و با تزویر و فریب، آن را به ابزاری جهت نیل به اهداف شیطانی خود قرار دادهاند.
در سبک زندگی غربی دین کنار گذاشته شده تا لذت گرایی و خواستهای نفسانی ضد انسان را جایگزین کنند. مدعیان عقلانیت، آزادی حقیقی را به مسلخ ولنگاری و اقدامات نامشروع ضد دینی برده اند و به مبارزه با خدا و فطرت قیام کرده اند.
اقدام ضد انسانی، ضد دینی و ضد اخلاق نشریه مبتذل یکی از کشورهای اروپایی در اهانت به ارزشهای الهی همچون اهانت به پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله در سالهای پیش، به روشنی نشان میدهدکه آزادی بیان امروز ابزار سرکوب حقیقت شده است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اهانت اخیر این نشریه ضد انسانی، به مقام شامخ ولایت، این یگانه پرچمدار اخلاق، معنویت، عدالت و حقوق حقیقی انسانیت در دنیای امروز را محکوم میکند و از متولیان دستگاه دیپلماسی و فرهنگی کشور مؤکدانه میخواهد این اقدام ضد فرهنگی را مورد پیگیری حقوقی قرار دهند و صدای اعتراض حق طلبان را به گوش جهانیان برسانند.
دولت ضد عدالت، ضد معنویت، و ضد فرهنگ متبوع این نشریه بداند در مرداب هرزه گرایی و فساد خودساخته غرق خواهد شد و این پایان اجتناب ناپذیر بردگی و بندگی شیطان است.
رهبر معظم انقلاب دام ظله العالی در چشم آزادیخواهان و حق طلبان جهان، عزیز و با عزت است. اهانت به خورشید روشن ولایت، خاک پاشی برآفتاب است که غبار آن چشم هتاکان را کور خواهد کرد. و همانا خداوند “تُعِزُّ مَن تَشاء وتُذِلُّ مَن تَشاء” است.
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