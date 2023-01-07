  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۳۹

معاون شهردار تهران؛

اولویت مدیریت شهری پرداخت بدهی پیمانکاران است

اولویت مدیریت شهری پرداخت بدهی پیمانکاران است

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از اتخاذ تمهیدات لازم جهت پرداخت مطالبات و دیون پیمانکاران خبر داد و گفت: اولویت مدیریت شهری پرداخت بدهی پیمانکاران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف اله فروزنده در جلسه تسویه دیون غیر نقد شهرداری تهران که با حضور مدیران ارشد حوزه معاونت، معاونین مالی و رؤسای املاک مناطق ۲۲ گانه کلانشهر تهران برگزار شد، از اتخاذ تمهیدات لازم جهت پرداخت مطالبات و دیون پیمانکاران خبر داد و گفت: تسویه بدهی پیمانکاران با حفظ تکریم آنان مهم‌ترین اولویت معاونت مالی و اقتصاد شهری است و بر همین اساس با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی ادارات کل مرتبط و سازمان املاک، تلاش داریم پرداخت دیون پیمانکاران با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به شاخص‌های شرکت‌های کارگزاری و صلاحیت حرفه‌ای آنان تصریح کرد: وابستگی به مؤسسات مالی یا بانک‌های حاضر در سطح کشور، برخورداری از توان مالی نقد و غیر نقد و همچنین تعامل و همکاری لازم با مصوبه جدید منابع و مصارف غیر نقد و همچنین توافق نامه‌های شهرداری تهران از جمله شاخص‌های شرکت‌های کارگزاری است.

وی با تاکید بر تحقق بخشی از منابع غیرنقد شهرداری تا پایان دی‌ماه و ادامه پیگیری برای تحقق هرچه بیشتر این منابع اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ای که برای تحقق منابع غیر نقد داریم و همچنین بر اساس تبصره ۲۹ که شورا مجوز آن را به ما داده، در تلاش هستیم تا بتوانیم بخش غیرنقد را نیز محقق کنیم.

فروزنده تاکید کرد: منابع غیرنقد باید کارشناسی شود و اقدامات کارشناسی و رایزنی با بانک شهر و پیمانکاران در حال انجام است تا در تحقق بخشی از منابع غیرنقد به نتیجه برسیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال گفت: اولویت مدیریت شهری پرداخت بدهی پیمانکاران و اجرای پروژه‌های ناتمام در شهر تهران است؛ همچنین حواله‌های سنواتی بلا تکلیف پیمانکاران در کارگزاری در اسرع وقت بایستی تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه افزود: در این دوره مدیریت شهری با مدیریت بر هزینه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرداری و بهبود فرآیندها با کمک فناوری اطلاعات و مدیریت بهتر عملیات‌های حرفه‌ای توانسته‌ایم تأمین، تخصیص و نظارت بر منابع مالی شهرداری را بهبود ببخشیم.

در ادامه این نشست ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گزارشی از عملکرد درآمدی منابع و مصارف غیر نقد در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

وی با تاکید بر بهره مندی بیش از پیش از منابع غیر نقد افزود: امیدوارم با جدیت و اهتمام بیشتری بحث غیر نقد در شهرداری تهران دنبال شود و بتوانیم با تلاش و همیاری شما عزیزان، تسویه دیون پیمانکاران را بیش از پیش محقق سازیم.

این نشست به منظور بحث و تبادل نظر حل و فصل مسائل و مشکلات تسویه دیون غیر نقد شهرداری تهران و ارائه رویکردها و اولویت‌های معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد؛ همچنین مدیران کل امور مالی و اموال و خزانه داری به ارائه گزاش، نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

کد مطلب 5676028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها