تولید سالانه ۲۱ هزار متر مربع گلیم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در استان لرستان هنر گلیم‌بافی به عنوان یکی از تولیدات صنایع دستی با استقبال خوبی روبرو است و در این راستا بیش از ۷۰۰ کارگاه انفرادی و گروهی گلیم‌بافی در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی، بیان داشت: تعداد ۹۰۰ هنرمند فعال در رشته گلیم‌بافی نیز در سطح لرستان در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در خصوص تولیدات این رشته صنایع دستی در استان، افزود: هنرمندان این رشته سالانه حدود ۲۱ هزار متر مربع تولید و بالغ بر ۲۱ هزار متر مربع فروش دارند.

حسن پور، اضافه کرد: در سال‌جاری تعداد هنرمندانی که در نمایشگاه شرکت کرده‌اند، ۱۰ نفر بوده و حدود ۴۰۰ هنرمند گلیم‌بافی نیز از تسهیلات صنایع دستی بهره‌مند شده‌اند.