به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله طباطبایی عصر شنبه در جلسه بررسی عفاف و حجاب در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل اظهار کرد: دشمن با نشانه گرفتن قلب جامعه که همان نهاد خانواده و زنان است می‌خواهد ارزش‌های متعالی و انسانی را در کشور زیر سوال ببرد.

وی با اشاره به اینکه با افرادی که عالمانه و از روی عمد ارزش‌های اخلاقی و دینی را در ملأ عام زیرپا می‌گذارند برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: این کار جرم مشهود بوده و از مصادیق علنی کشف حجاب تلقی می‌شود و برخورد با آن وظیفه شرعی و اجتماعی ماست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل حجاب و عفاف را عاملی مهم در مبارزه با یاوه گوئی های رسانه‌های غربی دانست و بیان کرد: در چند ماه اخیر و با شعله ورتر شدن آتش اغتشاشات در جامعه برخی‌ها با افعالی نظیر کشف حجاب سعی داشتند آب در آسیاب دشمن بریزند اما جامعه دینی و مدنی ما اجازه چنین تحرکات غیراسلامی را به هیچ فردی نخواهد داد.

طباطبایی با بیان اینکه حجاب و عفاف توطئه‌های دشمنان را در به هم ریختن نظام خانواده در نطفه خفه می‌کند، تصریح کرد: نقش مؤثر زنان برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان در حوزه حجاب و عفاف بر هیچکس پوشیده نیست و حفظ این شأن و منزلت در جامعه از وظایف دست اندرکاران فرهنگی و دینی است.

وی با تاکید بر اینکه نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف انقلاب را در برابر توطئه‌های دشمنان بیمه می‌کند، افزود: اطلاع رسانی درست، تبلیغ و تبیین آثار سو و مطلوب حجاب و عفاف بیش از بیش باید برای نسل جوان امروزی انجام گیرد تا با آگاهی جوانان بتوانیم فرهنگ درست حجاب و عفاف را در جامعه نهادینه کنیم.