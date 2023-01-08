مجید ناصحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی در راستای حل مشکلات کشور، ریشه‌یابی و مسئله‌یابی درست است و پس از مسئله‌یابی، گام دوم به یافتن راه حل مناسب و درست اجرا کردن راه حل مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسئله‌یابی، ارائه راهکار و حل مسئله باید در کنار هم چیده شوند تا بتوانیم یک معضل را حل کنیم، ابراز کرد: رویداد پیشگام این نگاه را دارد که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مسئله‌یابی کند و آن را به چالش بکشد و منجر به رفع آن شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به سهیم بودن شهرداری و شورای شهر در رویداد پیشگام اشاره کرد و گفت: شهر موجودی زنده است و مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را احاطه کرده است که باید همواره با نگاه دقیق به چالش‌ها بتوان آن را به حداقل رساند.

ناصحی مقدم با اشاره به اینکه موجود زنده ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد، عنوان کرد: تعاملات شهروندان و مناسبات اجتماعی در مدیریت شهری دخیل هستند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قشر عظیمی از شهروندان را جوانان تشکیل می‌دهند، نیاز به ورود جوانان تحصیل‌کرده و نخبه به عرصه‌های مدیریتی است و این رویداد جایی است که می‌تواند مدیران آینده را شناسایی کند و آن‌ها را پرورش دهد.

ناصحی‌مقدم ادامه داد: این رویدادها نقطه خوبی برای شناسایی استعدادها، افراد خوش فکر و صاحب نظر و دارای خلاقیت در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل شهری است که در آینده بتوانند در حوزه‌های مدیریتی نقش‌آفرینی کنند.