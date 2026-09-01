به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نقاشیان با اشاره به روند آمادهسازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا و جامجهانی قطر اظهار داشت: تیم پدل بانوان ایران که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکند با ترکیب کامل در بابلسر است و تحت نظر کادر فنی برنامههای خود را دنبال میکند. تیم پسران ما نیز با حمایت فدراسیون و هیئت رئیسه پدل در رویدادهای مختلف به میدان میروند که در تازهترین اقدام صورت گرفته این بازیکنان به همراه همتیمیهایی از کشور اسپانیا که رنک ۵۰ و ۱۰۰ دنیا را در اختیار دارند در مسابقات GOLD صربستان به میدان رفتند تا با کسب تجربه بهتری پا به این مسابقات بگذارند.
وی در مورد تیم پدل کشورمان که خود را برای حضور در جامجهانی قطر آماده میکند، خاطر نشان کرد: در کنار این اردو، ۱۹ نفر از پدلیستهای کشورمان خود را برای حضور در این رویداد که از ۱۱ آبانماه در دو بخش مردان و زنان برگزار خواهد شد آماده میکنند، البته امیرسینا صالح به دلیل مصدمیت زانو در این اردو حضور ندارد و طبق برنامه قرار است این ۱۹ بازیکن در نهایت به ۸ نفر کاهش یابند تا با اضافه شدن ۴ لژیونر پدل کشورمان، روند آمادهسازی تیم دنبال شود.
سرپرست تیم ملی پدل کشورمان گفت: برای جامجهانی قطر باید به ۸ بازیکن برسیم که این موضوع در مسیر اردوهای برگزار شده محقق خواهد شد و تلاش خواهیم کرد بهترین تیم را در بالاترین سطح آمادگی روانه این مسابقات کنیم.
گفتنی است صحابه فرد، زهرا کهریزی، صبا نجفی و ندا محمدتقیپور، آریا روغنی، حامی گلستان، امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی با هدایت داریوش صابر تیم پدل ایران را در بازیهای آسیایی ناگویا تشکیل میدهند.
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