به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، پنتاگون نسخه هایی از چت جی پی تی متعلق به اوپن ای آی و گراک متعلق به xAI را ارائه کرده و به سه میلیون شهروند غیرنظامی و پرسنل نظامی اجازه دسترسی به ابزارهای هوش مصنوعی مولدی داده که برای نیازهای رزمی طراحی شده است.

«چت جی پی تی میل» و «گراک برای دولت»، نسخه های هوش مصنوعی مخصوص دولت هستند که اکنون بخشی از GenAI.mil، یک پورتال منبع مرکزی است که سال گذشته راه اندازی شد. GenAI.mil وقتی جمینای برای نخستین بار عرضه شد نیز آن را ارائه کرد. این پلتفرم طوری طراحی شده تا کارمندان وزارت دفاع بدون نیاز به ارسال حساس دولتی از طریق کانال های مصرف کنندگان عادی به مدل های هوش مصنوعی پیشرو دسترسی داشته باشند.



نسخه نظامی رسمی مدل های هوش مصنوعی از جمع آوری اطلاعات مستثنی هستند که به سختی می توان از این امر در محصولات مصرفی فناوری اجتناب کرد.

طبق اطلاعات وزارت دفاع، پورتال هوش مصنوعی مولد مذکور بسیار محبوب است. GenAI.mil نیز هم اکنون بیش از ۱.۷ میلیون کاربر خاص از سه میلیون پرسنل وزارت دفاع رامیزبانی می کند.

مدل هایی که اخیرا اضافه شده اند بخشی از تلاش های وسیع تر پنتاگون برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت تسریع فعالیت است تا وزارت دفاع بتواند بدون به خطرانداختن امنیت به برتری دست یابد.

علاوه بر آن این روند غیبت مدل کلاود متعلق به آنتروپیک و تلاش های پنتاگون برای همکاری با شرکت های دیگر پس از بالا گرفتن اختلافات با سازنده این هوش مصنوعی را نشان می دهد.

«چت جی پی تی میل» از دل برنامه «اوپن ای آی برای دولت» به وجود آمده و تجربه ای آشنا برای کاربران تجاری چت جی پی تی فراهم می کند. براساس اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، این ابزار روی گفتگو، پروژه، جی پی تی های شخصی سازی شده متمرکز است. این ابزار همچنین از فعالیت های معمول و غیرمحرمانه‌ای که حجم زیادی از اسناد و مدارک دارند، مانند کارهای اداری، لجستیکف برنامه ریزی و سیاست گذاری، پشتیبانی خواهد کرد. ویژگی های دیگر طی گذر زمان به آن افزوده می شوند.

همچنین پنتاگون قابلیت های گراک و کاربردهای احتمالی آن را به طور وسیع تر و در حوزه نظامی تری به کار گرفته است. در بیانیه رسمی وزارت دفاع آمده است: «گراک برای دولت» متعلق به «استارشیلد ای آی» برای نیروهای رزمی افزایش فوری بهره وری، دانش امتدادیافته قدرتمندتر و همکاری ایمن تر و کارآمدتر فراهم می کند. همچنین این نسخه از گراک به نیروهای نظامی امکان می دهد ماموریت هایشان را سریع تر و با دقت بیشتر در بسترهای عملیاتی متعددی از تحلیل تحقیقات بازار برای متخصصان حوزه تدارکات و خرید گرفته تا مدیریت زنجیره ذخایر برای متخصصان لجستیک انجام دهند.