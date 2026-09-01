به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخی‌زاده صبح سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری کردستان با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، رئیس‌کل سابق دادگستری استان، اظهار کرد: به نمایندگی از مردم کردستان از زحمات و تلاش‌های ایشان در دوران مسئولیت تشکر می‌کنم و انتصاب حجت‌الاسلام محمد جباری را نیز تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی کردستان در سال‌های اخیر افزود: یکی از شاخص‌های مهم این عملکرد، کسب رتبه ششم کشور در رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است که باید به عنوان یک معیار مهم همواره مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هدف، تحقق عدالت، مبارزه با فساد و جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است، موضوع رضایتمندی مردم باید برای همه قوا اهمیت داشته باشد و تنها به دستگاه قضایی محدود نشود.

شیخی‌زاده با تأکید بر نقش وحدت و همدلی در موفقیت‌های استان گفت: دستاوردهای کردستان نتیجه همراهی و انسجام میان اقشار مختلف جامعه و مسئولان است و باید از این سرمایه اجتماعی صیانت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در حوزه مفاسد اقتصادی و اداری بیان کرد: در دوره مسئولیت حجت‌الاسلام حسینی و همچنین دادستان فعلی استان، اقدامات مناسبی در زمینه مبارزه با فساد و تشکیل پرونده‌های مهم انجام شده است، اما مردم انتظار دارند این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

نماینده مردم قروه و دهگلان افزود: افکار عمومی درباره سرنوشت پرونده‌هایی که برای برخی افراد تشکیل شده است، سؤال دارد و انتظار می‌رود نتیجه رسیدگی‌های قضایی در چارچوب قانون به مردم اطلاع‌رسانی شود.

شیخی‌زاده با بیان اینکه اعتماد عمومی سرمایه‌ای مهم برای نظام است، گفت: مسئولان امانتدار مردم هستند و هرگونه تخلف و فساد باید با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه شود تا اعتماد مردم آسیب نبیند.

وی ابراز امیدواری کرد دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی کردستان با حضور حجت‌الاسلام جباری، دوره‌ای پربارتر از گذشته باشد و اقدامات مؤثری در زمینه مقابله با فساد در بخش‌های مختلف استان انجام شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی رئیس‌کل سابق و جدید دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: عدالت و شجاعت از ویژگی‌های برجسته حجت‌الاسلام حسینی و حجت‌الاسلام جباری است و انتظار می‌رود با تکیه بر این ویژگی‌ها، روند مبارزه با فساد با جدیت بیشتری دنبال شود.