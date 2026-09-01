به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، وزارت خارجه کشورهای اردن و قطر تجاوز «ایتمار بنگویر»، وزیر افراطی رژیم صهیونیستی و تعدادی از شهرکنشینان صهیونیست به مسجد الاقصی که با حمایت پلیس اسرائیل صورت گرفت، را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بینالملل و شرایط تاریخی و حقوقی این مسجد دانستند.
وزارت خارجه قطر با صدور بیانیهای تعرض بنگویر و شهرکنشینان صهیونیست به مسجد الاقصی را محکوم و اعلام کرد که این اقدام، نقض آشکار حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه و تحریک غیرقابل قبول احساسات میلیونها مسلمان در سراسر جهان است.
این وزارتخانه تاکید کرد مسجد الاقصی به طور کامل مکان عبادت مسلمانان است و تمامی اقدامات یکجانبه با هدف تغییر شرایط تاریخی و حقوقی موجود در قدس و مقدسات آن، بر اساس حقوق بینالملل باطل و فاقد اعتبار است.
قطر هشدار داد ادامه این تجاوزها و اقدامات تحریکآمیز میتواند موجب تشدید چرخه خشونت و تنش در منطقه شده و فرصتهای دستیابی به آرامش و ثبات را از بین ببرد.
این بیانیه همچنین از جامعه جهانی خواست برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزهای مستمر علیه ملت فلسطین و مقدسات آن و پایبندی به قطعنامههای مرتبط بینالمللی، به طور فوری اقدام کند.
دوحه بر موضع ثابت خود در حمایت از مسئله فلسطین و پایداری ملت فلسطین تاکید کرد و پایان اشغالگری و دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود، در راس آن تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی را خواستار شد.
از سوی دیگر «فؤاد المجالی»، سخنگوی وزارت خارجه اردن در این رابطه گفت که تعرض بنگویر و شهرکنشینان به مسجد الاقصی، نقض آشکار شرایط تاریخی و حقوقی حاکم بر این مکان مقدس، هتک حرمت آن، اقدامی تحریکآمیز و تشدید تنش غیرقابل قبول است.
وی تاکید کرد که اردن ادامه تعرض وزرا، مقامها و شهرکنشینان صهیونیست به مسجد الاقصی و اقدامات تحریکآمیز آنان و همچنین تسهیل این تعرضها از سوی پلیس رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم میکند.
المجالی این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه دانست و هشدار داد رژیم صهیونیستی در تلاش است با تحمیل واقعیتهای جدید، زمینه تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی را فراهم کند.
المجالی نسبت به پیامدهای ادامه تعرض به مقدسات اسلامی و مسیحی و نقض وضعیت تاریخی و حقوقی قدس و اماکن مقدس آن هشدار داده و تاکید کرد رژیم صهیونیستی هیچ حاکمیتی بر شهر اشغالی قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی آن ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه اردن خاطر نشان کرد تمامی مساحت مسجد الاقصی به طور انحصاری مکان عبادت مسلمانان است و اداره اوقاف قدس و امور مسجد الاقصی، وابسته به وزارت اوقاف و امور و مقدسات اسلامی اردن، تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت انحصاری برای اداره تمامی امور مسجد الاقصی و تنظیم ورود به آن است.
وی از جامعه جهانی خواست موضعی قاطع اتخاذ کرده و رژیم صهیونیستی را به عنوان قدرت اشغالگر به توقف نقضهای مستمر علیه مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس و پایان دادن به اقدامات تحریکآمیز مقامها و شهرکنشینان صهیونیست ملزم کند.
وزارت خارجه اردن تاکید کرد این اقدامات در ادامه سیاستهای دولت رژیم صهیونیستی و تشدید خطرناک تنشها در کرانه باختری اشغالی صورت میگیرد.
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