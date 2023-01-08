خراسان شمالی جزو ۵ استان برتر در جذب اعتبارات آبخیزداری است

محمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از سال ۸۸ طرح اصلاح الگوی کشت در مجلس شورای اسلامی اجرا نشده است، اظهار کرد: اجرای این طرح در مجلس یازدهم پیگیری شد که حوزه‌های زراعت، باغداری، آب مصرفی حوزه کشاورزی و… را شامل می‌شود.

نماینده مردم بجنورد گفت: افزایش سطح زیر کشت از طریق آبیاری نوین، تقویت سفره آب‌های زیرزمینی، جلوگیری از تخریب خاک و … از جمله اهداف اجرای طرح اصلاح الگوی کشت است.

وی افزود: با دستور مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای حوزه آبخیزداری و آبیاری نوین اعتباراتی برداشت شده است که امیدواریم سهم قابل توجهی برای خراسان شمالی در نظر گرفته شود.

وحیدی با بیان اینکه مجلس حمایت جدی از کشت‌های گلخانه‌ای دارد، افزود: این موضوع در مجلس و استان یک اولویت اساسی است و به دنبال این هستیم کشت‌های گلخانه‌ای در سطح کشت کمتر نیز مجوز لازم را دریافت کنند.