انهدام باند سارقین قطعات خودرو در کنگان/ ۲۰ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو در شهرستان کنگان، شناسایی سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی ۲ نفر سارق را شناسایی که با هماهنگی مقام قضائی سارقین را در ۲ عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه هایشان دستگیر و جهت تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی کنگان ادامه داد: سارقان در بازجویی فنی پلیسی با دلایل و مستندات به ۱۷ فقره سرقت قطعات خودرو و سه فقره سرقت کابل برق معترف و مالباختگان شناسایی شدند.

وی خاطر نشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ حبیبی به شهروندان توصیه کرد: هنگام ترک خودرو، دقت کنند که درها و شیشه‌ها کاملاً بسته باشد و اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل سوئیچی، قفل پدال و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنند و وسایل شخصی شامل کیف، اسناد و مدارک و اموال با ارزش خود را که موجب جلب توجه می‌شود داخل خودرو، به ویژه روی صندلی و در معرض دید قرار ندهند.