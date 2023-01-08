به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فراخوان نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری فناوری با هدف جذب سرمایه برای شتابدهی به شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و سرمایه‌پذیران در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

این رویداد فرصتی برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف فناوری است تا با ارائه محصولات، خدمات و توانمندی‌های خود، بازار خود را توسعه داده و با ورود به عرصه بین‌الملل، سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی داشته باشند.

ارائه شرکت‌های فناور با هدف جذب سرمایه، برگزاری پنل‌های تخصصی، امضای تفاهم‌نامه‌ها، انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و بازدید از زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این رویداد است.