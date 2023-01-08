قیام مردم متدین قم در ۱۹ دی امتداد بخش بصیرت ملت تا به امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مناسبت قیام ۱۹ دی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللَّهِ عَلَی بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ یوسف / ۱۰۸

بگو این راه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت می‏‌کنیم، منزه است خدا، و من از مشرکان نیستم.

دهه بصیرت یادآور قیام خونین مردم متدین و بصیر شهر مقدس قم در ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ در دوران مبارزات نهضت الهی به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، احیاگر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است که این بصیرت امتدادخویش را در ۹ دی ۱۳۸۸ نشان داد.

بدون تردید فتنه ۸۸، خطر ناک ترین توطئه طراحی شده با حجم سرمایه گذاری دشمنان به مدت دو دهه علیه انقلاب اسلامی و نظام دینی از ابتدای پیروزی انقلاب محسوب می‌شود که با حضور به موقع مردم بصیرمان در صحنه و رهنمودهای داهیانه حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی که بی شک یکی از نعمت‌های بی بدلیل وگران سنگ الهی برای ملت ایران، جهان اسلام و تمامی بشریت در عصر حاضر است، با شکست مفتضحانه دشمنان داخلی و خارجی مواجه گردید.

دشمنان کوردل این نظام مقدس که دشمنی آنان از ابتدای انقلاب بر همگان روشن بود، حضور پر شور مردم ولایت مدار در همه ی صحنه‌های انقلاب و رهنمودهای معظم له را بر نتافته و با برنامه‌های از پیش تعیین شده و با کمک دلارهای سرویس‌های اطلاعاتی و عناصر ضد انقلاب داخلی خود، مجدداً در سال جاری با سو استفاده از احساسات پاک جوانان، خلأ فرهنگی، ضعف در سواد رسانه و کوتاهی در جهاد تبیین که واجب عینی است، اغتشاشاتی را به وجود آوردند که به لطف الهی این توطئه نیز خنثی گردید و مردم بصیر و صبور ما نزد حضرت حجت علیه السّلام سر بلند بیرون آمدند.

در روزهای حماسه ساز دهه بصیرت شاهد سومین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام و سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و دومین سالگرد ارتحال عمار انقلاب مرحوم علامه مصباح یزدی هستیم که خار چشم دشمنان اسلام و به راستی و درستی مصداق «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بودند، شهید سلیمانی پس از سال‌ها مجاهدت در دوران دفاع مقدس و حضور در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی و استکبار جهانی؛ همراه با همرزمانش به ویژه ابومهدی المهندس به شهادت رسید هر چند برای ملت راست قامت و سربلند ایران، داغی سنگین و خسرانی بزرگ بود، ولی این شهادت، بشارت جاری شدن خونی تازه در رگ‌های مقاومت و دمیدن روحی تازه در کالبد انقلاب اسلامی بود؛ روحشان شاد و راهشان پاینده باد.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بار دیگر بر صیانت مستمر ملت انقلابی و بصیر این میهن اسلامی در راستای حراست از ارزش‌های دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرده، و همگان را به تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی دعوت می‌نماید.