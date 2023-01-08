تشکیل ۳ هزار و ۱۴۰ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن پور عصر یکشنبه در ستاد تنظیم بازار استان بیان داشت: در ۹ ماهه امسال سه هزار و ۱۴۰ فقره پرونده تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی شد.

به گفته وی در این بخش سه هزار و ۱۳۶ فقره پرونده مختومه شده و متهمان به مبلغ ۴۹۵ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال جریمه شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده‌های تخلف به دلیل عدم درج قیمت، گرانی فروشی و عدم ارائه فاکتور خرید بوده است، گفت: ورودی پرونده‌های تخلف توسط جهاد کشاورزی و سازمان صمت استان در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۵ درصد افزایش دارد.

حسن پور تصریح کرد: بیشترین تخلفات در حوزه آرد و نان و نانوایان است که در این راستا ۴۳۷ پرونده تخلف نانوایی‌ها در ۹ ماه سال جاری در استان به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در مدت مورد نظر تعداد ۲ هزار و ۱۸۵ فقره پرونده قاچاق سوخت به شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی وارد شده است.