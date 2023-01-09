فاطمه محمدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در مجلس، گفت: از بررسی این طرح که در مجلس یازدهم آغاز شده، حمایت میکنم چون یکی از اصلیترین فواید آن، مدیریت پولهای سرگردان در جامعه است. برای مثال پولهایی تبدیل به ارز و طلا میشود و سودهایی برای افراد به دست میآید که به واسطه این طرح قاعدهمند و ساماندهی میشود.
وی بیان کرد: با مدیریت این سرمایهها میتوان در وهله اول، عدالت را بیش از پیش در کشور ساری و جاری کرد و فاصله و شکاف طبقاتی بین افراد مختلف جامعه کم خواهد شد. در وهله دوم افرادی که بهره بیشتری از یارانه و سرمایههای این کشور میبرند و سود بالاتری میکنند، کمک بیشتری به نظام مالیاتی و شرایط عامالمنفعه کشور خواهند کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در این رابطه از دیگر کشورهای دنیا خیلی عقب هستیم و جا داشت زودتر این موضوع بررسی و در نهایت تصویب و اجرا میشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در ایران با فرارهای مالیاتی زیاد و مکرر مواجه هستیم که ضرورت دارد در این بخش ساماندهیهای لازم به منظور بهبود اقتصاد کشور صورت گیرد که این موضوع میتواند پایه خوبی برای درآمد مالی دولت باشد.
محمدبیگی در پاسخ به این سوال که هدف مالیات بر سوداگری، جلوگیری از سفتهبازی در بازار داراییهایی مثل خودرو، مسکن، طلا و ارز است اما به نظر شما نبود این ابزار تنظیمگری چه مقدار در صعود یک باره قیمت دلار، مسکن، طلا و حتی خودرو اثرگذار بوده است؟، گفت: نبود این ابزار در آشفتگی بازار و افزایش بیرویه قیمتها نقش پررنگی داشته است. در گزارشی که اخیراً توسط مسئولان دولتی به مجلس داده شد، نقش پولهای سرگردان که باعث دلالی و رانت هم بوده به وضوح بر همگان روشن شد. یعنی هرچه آشفتگی در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو بیشتر میشود، معیشت مردم بیشتر آسیب میبیند و گلهمندی مردم از بابت قیمتها نیز افزایش پیدا میکند که این موجب افرایش فضای بیاعتمادی در جامعه میشود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچه سریعتر طرح مالیات بر سوداگری به نتیجه برسد، وضعیت اقتصادی کشور نظم پیدا میکند. یعنی در این مورد، ما نیاز به قانون داریم تا فضا را به نفع مردم و اقتصاد کشور تغییر دهیم. اگر قانون داشته باشیم، آنگاه دولت با دست بازتری رو به کنترل اوضاع میآورد و ما هم در مجلس باید ناظران خوبی بر اجرای این قانون که انشاءالله بهزودی تصویب خواهد شد، باشیم.
وی یادآور شد: تا امروز ما شاهد تبعیض در سیستم مالیاتستانی بودیم، چرا که معلمان، کارگران و دیگر افرادی که ارتباط مستقیم مالی با دولت دارند، مالیاتشان را در ابتدای خدمت پرداخت میکردند، اما برخی از افرادی که در بازار داراییهای سرمایهای سود میکنند، عملاً با سوداگری بازار را در دست گرفتند و همین یک دلیل باعث شکاف طبقاتی جدی در جامعه شده است. امیدوارم با همت نمایندگان مجلس، این طرح به قانون تبدیل شود تا هم آشفته بازاری که بخش زیادی از آن با دستان سوداگران به وجود آمده، سامان پیدا کند و هم اقتصاد کشور در ریل درست خود قرار گیرد.
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