به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح دوشنبه در بررسی مشکلات و مطالبات مردم تنگستان اظهار داشت: اهالی تنگستان در عرصه مقاومت و ایستادگی مقابل دشمنان دارای سابقه طولانی و پرافتخاری هستند.

وی توسعه زیرساخت‌های شهرستان تنگستان را یک ضرورت دانست و ادامه داد: با جدیت به دنبال تسریع در تکمیل بزرگراه اهرم به برازجان هستیم و این طرح از اولویت‌های استان است.

استاندار بوشهر بیان کرد: ساخت کمربندی جاده‌ای سه راه جائینک به اهرم و دلوار تا باشی از مطالبات مردم در این منطقه است که امیدواریم با تحقق آن مشکلات این مسیر برطرف شده و سال آینده تکمیل و افتتاح شود.

وی استفاده از ظرفیت‌های مردمی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس با حمایت مردم به پیروزی رسیدیم و امروز نیز در جنگ اقتصادی مشارکت بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

محمدی‌زاده با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تاکید کرد: صدور مجوز و موافقت اصولی در کوتاه‌ترین زمان، کمک و حمایت از بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه‌گذاری مردمی مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی از ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف استان بوشهر در قالب نهضت ملی مسکن اضافه کرد: علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، واگذاری زمین در قطعات ۲۰۰ متری به جوانان در دستور کار قرار دارد که در تنگستان ۳۰ هکتار زمین برای واگذاری زمین به جوانان اختصاص یافته است.

استاندار بوشهر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع در مناطق پیرامونی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: هر صنعت و شرکت در مناطق باید پیوست مسئولیت‌های اجتماعی نسبت به منطقه پیرامونی مورد نظر قرار دهد.

لزوم تأمین اعتبارات در سطح ملی

وی از اجرایی شدن طرح‌های مختلف عمرانی و زیرساختی در روستاهای تنگستان خبر داد و بیان کرد: آسفالت معابر و ساخت کانال دفع آب‌های سطحی در نقاط مختلف استان اجرایی شده که تنگستان جایگاه برتر دارد.

محمدی‌زاده اشتغال جوانان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اکنون برای تأمین تخصص‌های مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آموزش‌های مهارتی ارائه و با آموزش‌های تخصصی زمینه اشتغال متقاضیان در صنایع و شرکت‌ها فراهم می‌شود.

وی با تاکید بر توجه به جوانان و واگذاری پست‌های مدیریتی به این قشر افزود: تلاش شده مسئولیت‌ها در بخش‌های مختلف با اولویت جوانان واگذار شود و جوان‌سازی مجموعه دستگاه‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دیگر حوزه‌ها را در دستور کار داریم.

استاندار بوشهر مبنای توزیع اعتبارات عمرانی را بر اساس شاخص‌های تعیین شده از جمله شاخص جمعیت و جغرافیایی دانست و عنوان کرد: تلاش می‌شود در توزیع اعتبارات و بودجه عمرانی عدالت رعایت شود.

وی تلاش نمایندگان مجلس در تخصیص اعتبارات در سطح ملی را مورد ستایش قرار داد و بیان کرد: در آغاز ساخت سد باهوش تنگستان بخشی از اعتبارات آن مدیون تلاش نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی هستیم.

محمدی‌زاده با تأکید بر توجه به ساخت دبیرستان تیزهوشان در تنگستان تصریح کرد: صدور مجوز و موافقت اصولی در کوتاه‌ترین زمان، کمک و حمایت از بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه‌گذاری مردمی مورد توجه ویژه قرار دارد.