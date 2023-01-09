ساخت واحدهای مسکونی کارگری در استان قزوین با مشارکت کارفرمایان

عین اله کشاورز ترک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی کارگری در کشور اظهار کرد: ساخت مسکن کارگری در استان قزوین به دو شکل دنبال می‌شود.

وی افزود: در شکل و رویکرد اول استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن است که استان قزوین جایگاه خوبی در کشور داشته و در رتبه نخست است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ادامه داد: در شکل و رویکرد دوم ساخت این واحدها مبتنی بر مشارکت کارفرمایان است و با مشارکت کارفرمایان این واحدها ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مدل ساخت مسکن در دهه ۵۰ و ۶۰ در قزوین دنبال می‌شد، ادامه داد: در این رویکرد مزیت سازی شده و مزیت‌های بسیار خوبی برای کارفرما به وجود خواهد آمد.

کشاورز تصریح کرد: یکی از اصلی ترین مزیت‌های ورود کارفرمایان مزیتی است که در رابطه با نگهداری و تأمین نیروی کاری واحد تولیدی خود به وجود خواهد آمد.

وی در پایان یادآور شد: هنوز رقم خاصی برای مسکن کارگری در قزوین ترسیم نشده اما انتظار داریم سهم خوبی از ۲۰ هزار واحد مسکن کارگری کشور در استان قزوین داشته باشیم.