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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۲

سردار پورجمشیدیان خبر داد؛

امسال قریب به ۴۰ نفر از رزمندگان نیروی زمینی سپاه به شهادت رسیدند

امسال قریب به ۴۰ نفر از رزمندگان نیروی زمینی سپاه به شهادت رسیدند

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: امسال قریب به ۴۰ نفر از رزمندگان نیروی زمینی سپاه در جبهه های مختلف در مرزهای کشور، در جبهه مقاومت و اغتشاشات اخیر در شهرهای مختلف به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین سالروز شهادت سرلشکر حاج احمد کاظمی و همرزمانش شامگاه صبح امروز دوشنبه با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و امیر عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، خانواده شهدا و جمعی از مردم در حسینه امام خمینی (ره) نیروی زمینی برگزار شد.

سردار علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در این مراسم طی سخنانی، اظهار داشت: امسال قریب به ۴۰ نفر از رزمندگان نیروی زمینی سپاه در جبهه‌های مختلف در شمال‌غرب و غرب کشور، در جنوب شرق، در جبهه مقاومت و اغتشاشات اخیر در شهرهای مختلف از جمله تهران به شهادت رسیدند.

وی افزود: این امنیتی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل خون‌های پاک چنین شهدایی است و ما به همه این شهدا مدیون هستیم.

سرلشکر پاسدار احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از عمری مجاهدت و سربازی ولایت به همراه تعدادی از همرزمانش در جریان مأموریت عملیاتی ۱۹ دی ماه ۱۳۸۴ شمال‌غرب کشور به شهادت رسید.

کد مطلب 5677331
هادی رضایی

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