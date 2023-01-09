به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ناشران، مؤسسات فرهنگی، نهادها، انجمن‌ها، تشکل‌های نشر، آژانس‌های ادبی و دیگر فعالان فرهنگی حوزه بین‌الملل دعوت می‌کند از امروز دوشنبه ۱۹ دی ماه تا حداکثر ۱۵ اسفندماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی ketab.ir شرایط و ضوابط حضور در بخش بین‌الملل «سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» را مطالعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بخش بین‌الملل «سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» به‌منظور شناساندن بهتر ظرفیت‌های صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران، گسترش مراودات فرهنگی در عرصه بین‌الملل، زمینه‌سازی برای برقراری ارتباطات حرفه‌ای بین ناشران ایرانی و خارجی و بررسی مشکلات و راهکارهای توسعه نشر بین‌الملل از ناشران، مؤسسات فرهنگی، نهادها، انجمن‌ها، تشکل‌های نشر، آژانس‌های ادبی و دیگر فعالان فرهنگی حوزه بین‌الملل برای حضور در بخش بین‌الملل «سی‌وچهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» دعوت کرده است.

بخش بین‌المللی نمایشگاه کتاب تهران محلی برای تعاملات بین‌المللی بین کشورها و ظرفیتی برای حوزه نشر کشور است بنابراین سفارتخانه‌های خارجی نیز می‌توانند از طریق ارتباط با ستاد دبیرخانه این نمایشگاه از شرایط حضور کشورهای خود مطلع و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.