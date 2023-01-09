به گزارش خبرنگار مهر، کمال صالح احمدی عصر دوشنبه در حاشیه آئین تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در دور اول سفر رئیس جمهور در مجموع ۶ طرح ورزشی برای استان بوشهر مصوب شد که ۳۳ پروژه در آنها گنجانده شده است.

مدیرکل اداره و ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: اعتبارات مصوب شده برای پروژه‌های ورزشی در دور نخست سفر رئیس جمهور به استان ۹۳ میلیارد تومان بوده است که در سفر اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور ۱۵ میلیارد تومان نیز در قالب متمم به این مبلغ افزوده شد.

وی گفت: این اعتبار متمم برای پروژه‌های ورزشی از جمله سالن هزار و ۵۰۰ نفری بانوان گناوه پیش بینی شده است.

وی با اشاره به میزان پیشرفت پروژه‌های ورزشی مصوب دور اول سفر رئیس جمهور به استان بوشهر گفت: پروژه‌ها ورزشی مصوب دور اول سفر رئیس جمهور به استان بوشهر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

صالح احمدی با اشاره به دور دوم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر گفت: برنامه‌ها و درخواست‌هایی برای دور دوم سفر رئیس جمهور به استان بوشهر با هماهنگی فرمانداران استان تهیه و پس از جمع بندی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه‌های ناتمام است و تلاش می‌شود در مرحله اول این پروژه‌ها تکمیل شود.

وی گفت: ۴۵ پروژه ناتمام ورزشی در سطح استان بوشهر وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده ۱۵ پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

در این آئین از تلاش‌های رحمان عمادی رئیس سابق اداره ورزش و جوانان گناوه قدردانی و کاظم فتحی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.