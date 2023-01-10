لطف‌الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: اگر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تصویب شود، می‌تواند تا حدی بر کنترل قیمت دلار، طلا و سکه تأثیر داشته باشد.

وی بیان کرد: این طرح سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی بازار را تا حدودی سروسامان می‌دهد و کنترل کند و می‌تواند جلوی دلالی و سفته‌بازی را در بازار بگیرد، چرا که در حال حاضر بسیاری از سوداگران هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نباید در قالب طرح به مجلس ارسال می‌شد، زیرا طرح جامعیت لایحه را ندارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون نیز در مجلس در حال بررسی و تصویب این طرح هستیم. البته تا پیش از این، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اشکالاتی داشت و لازم بود که برطرف شود تا مشکلاتی را در پی نداشته باشد.

سیاهکلی تصریح کرد: ما در این طرح علاوه بر جلوگیری از سوداگری در بازارها، در حال تلاش هستیم که برای دولت منبع درآمد مالیاتی مناسب ایجاد کنیم. بنابراین بعد از تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، دولت باید آن به خوبی اجرا کند.