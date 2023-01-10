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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۷:۵۰

سیاهکلی در گفتگو با مهر:

سوداگران هیچ مالیاتی نمی‌دهند/ باید نقدینگی کشور کنترل شود

سوداگران هیچ مالیاتی نمی‌دهند/ باید نقدینگی کشور کنترل شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد طرح مالیات بر سوداگری، گفت: این طرح سرمایه‌های سرگردان و نقدیندگی داخل بازار را تا حدودی سروسامان می‌دهد و می‌تواند جلوی دلالی را بگیرد.

لطف‌الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: اگر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تصویب شود، می‌تواند تا حدی بر کنترل قیمت دلار، طلا و سکه تأثیر داشته باشد.

وی بیان کرد: این طرح سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی بازار را تا حدودی سروسامان می‌دهد و کنترل کند و می‌تواند جلوی دلالی و سفته‌بازی را در بازار بگیرد، چرا که در حال حاضر بسیاری از سوداگران هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نباید در قالب طرح به مجلس ارسال می‌شد، زیرا طرح جامعیت لایحه را ندارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون نیز در مجلس در حال بررسی و تصویب این طرح هستیم. البته تا پیش از این، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اشکالاتی داشت و لازم بود که برطرف شود تا مشکلاتی را در پی نداشته باشد.

سیاهکلی تصریح کرد: ما در این طرح علاوه بر جلوگیری از سوداگری در بازارها، در حال تلاش هستیم که برای دولت منبع درآمد مالیاتی مناسب ایجاد کنیم. بنابراین بعد از تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، دولت باید آن به خوبی اجرا کند.

کد مطلب 5677750
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • نیما عدلی IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 1
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      ول کنم نیستن. عمرا این طرح به نفع مردم باشه. درمورد ارزش افزوده هم همینو میگفتن .چی شد شد یه مالیات بیخود رو دوش مردم
    • حمید IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 1
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      اسمش مالیات بر سواگری هست ولی در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شود چون دلال کار خودشو میکنه . در حالت کلی متاسفانه نمایندگان مجلس تنها چیزی که در ذهنشان می گذرد گرفتن مالیات است یعنی دزدی از مردم. به نظرم مجلس تعطیل بشه خیلی با ارزش تره
    • مجید IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      انشاالہ برای ۹۹درصد مردم خوب ھست

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