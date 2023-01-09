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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۱۹

در حمایت از اغتشاش‌گران؛

آلمان، انگلیس و فرانسه دیپلمات ایران را احضار کردند

آلمان، انگلیس و فرانسه دیپلمات ایران را احضار کردند

آلمان، انگلیس و فرانسه امروز با نقض منشور ملل متحد در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل از احضار دیپلمات ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آلمان امروز دوشنبه در اقدامی مداخله جویانه بار دیگر سفیر تهران در برلین را به بهانه اجرای حکم دادگاه علیه ۲ نفر از قاتلان در جریان اغتشاشات پراکنده اخیر در ایران احضار کرد.

به گزارش رویترز، «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان با نقض منشور ملل متحد در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل در یک کنفرانس خبری در برلین در این خصوص گفت که دستور داده است سفیر ایران امروز یک بار دیگر احضار شود.

از سوی دیگر، انگلیس و فرانسه هم کاردار ایران را به بهانه مشابهی احضار کردند.

از زمان آغاز اغتشاشات پراکنده در ایران، کشورهای غربی و آمریکا ضمن اعمال تحریم علیه مقامات حقوقی و حقیقی ایران، به تحریک و تشویق اغتشاشگران دامن زده اند.

به گزارش مهر، پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.

کد مطلب 5677947

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      6 7
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      المان ، انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردند که تو مسائل داخلی ایران دخالت میکنند ، این جنایت کاران شریک جرم صدام در بمباران شیمیایی حلبچه و ایران هستند ، این خون اشامان طی پنجاه سال گذشته بیش از 70 میلیون ادم کشتند ، حالا ادای مادر ترزا در می اورند ، ایران هم سفرای این جلادان را احضار کند
    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      5 4
      پاسخ
      ایران نیز هر روز چند سفیر غربی را به علت مداخله در امور داخلی و سابقه جنایی شان احضار کند و بازی پينگ پنگی احضار سفیر را در برابر آنها اجرا کند
    • خسرو AE ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      5 3
      پاسخ
      اگر دولت تمام قاتلین و قاچاقچی ها و دزد ها را همین امروز آزاد کند کشورهای غربی بهانه دیگری را مثل حجاب و یا موارد دیگری را بهانه قرار میدهند و تا اصلاح طلبان امید آنها در کشور باشند دست از بهانه جویی برنخواهند داشت اگر واقعا آنها دین دارند و کشور دوست دارند دست بردارند و رانتهایی که در این سی سال خ
    • انسانم آرزوست IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 4
      پاسخ
      شمشیر رو از رو برای ایران بستن . معلومه که اوضاع وفق مرادشان پیش نمی ره . و چپاول و غارت از سایر کشورها سخت شده براشون . حالا به دنبال بهانه های واهی هی سفیر احضار میکنن. ایران هم همین عمل رو تو دستور کار بذاره . سفیر اونها رو احضار کنه .
    • احمد IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باید خیلی صریح بگویند به شما مربوط نیست والسلام

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