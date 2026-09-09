افزایش ۴ تا ۵ برابری هزینه حمل مواد اولیه دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، زهرا آقامیری مدیرعامل شرکت مواد اولیه دارویی، گفت: هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی حدود چهار تا پنج برابر افزایش یافته و زمان حمل نیز که پیش از این حدود یک‌سوم زمان فعلی بود، اکنون به حدود سه برابر گذشته رسیده است. همچنین تغییر مسیرهای ورود مواد اولیه و محدود شدن امکان واردات مستقیم از برخی کشورها، فرآیند تأمین را طولانی‌تر کرده است.

آقامیری با اشاره به تأثیر این شرایط بر قیمت تمام‌شده مواد اولیه دارویی اظهار کرد: هزینه‌های جانبی پس از جنگ حدود ۲۰ درصد به بهای تمام‌شده اضافه کرده است. افزایش هزینه انتقال و بهای نفت نیز در افزایش قیمت مواد اولیه دارو مؤثر بوده و هزینه حمل کالا سهم قابل توجهی در قیمت تمام‌شده مواد اولیه دارد.

وی ادامه داد: بهای تمام‌شده حمل مواد اولیه از شرق آسیا حدود هشت برابر و از مسیر آسیای میانه حدود ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است. در مقابل، واردات از اروپا شرایط راحت‌تری دارد؛ هزینه حمل در این مسیر تقریباً برابر است، اما مدت زمان انتقال کالا کوتاه‌تر شده است.

وی همچنین از تشدید محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: شرکت‌های تأمین‌کننده، شبکه بانکی و فرآیند فروش هر کدام با چالش‌های خاص خود مواجه شده‌اند. با این حال، خوشبختانه نیروهای متخصص و توانمندی در صنعت دارو داریم که می‌توانند با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های مختلف، این شرایط را مدیریت کنند تا در حوزه دارو با کمبود مواد اولیه مواجه نشویم.

آقامیری تأکید کرد: با وجود افزایش قیمت‌های تحمیل‌شده در نتیجه حمله دشمن به کشور، تمام تلاش ما این است که چرخه تأمین متوقف نشود، کالا وارد کشور شود و زنجیره تأمین دارو با اختلال مواجه نشود و بیماران با کمبود مواجه نشوند.